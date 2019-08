Turussa on vesijohtorikko Puistokadun kohdalla. Tarkempi paikka on Puistokatu 11. Kaksi ajokaistaa on jouduttu sulkemaan tilanteen takia. Putkea korjataan, ja liikenteen odotetaan palaavan normaaliksi iltapäivällä arviolta kello neljän aikoihin.

Paikalla on liikenneopasteet. Tieliikennekeskus pyytää autoilijoita käyttämään muita reittejä liikenteen ruuhkautumisen estämiseksi.