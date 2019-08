Turvallisuus vaarantunut Kupittaan urheiluhallin edustalla – kaupunki kokeilee läpiajon estämistä vuodeksi

Turun kaupunki kokeilee vuoden verran, auttaako läpiajon katkaisu Kupittaan urheiluhallin luona liikenneturvallisuuden parantamiseen. Moottoriajoneuvoilla ei 15. elokuuta alkaen enää pääse ajamaan Tahkonaukiolta läpi Blomberginaukiolle eli urheiluhallin ja luistelumadon välistä katua.

Kokeilulla on tarkoitus lisätä alueen liikenneturvallisuutta ja puiston viihtyisyyttä. Vuoden pituisen kokeilun aikana vain liikuntapaikkojen huoltoliikenne on sallittu urheiluhallin edustalla.

Urheiluhallin ja puiston käyttäjien saattoliikenne sallitaan yhä Tahkonaukiolle, Blomberginaukiolle ja Blomberginaukion pään saattolenkillä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaupungin mukaan liikuntapaikkojen käyttäjien turvallisuus on ollut uhattuna, sillä moottoriajoneuvoilla on ajettu nyt suljettavaa katua, vaikka läpiajo on ollut tähänkin asti kielletty. Hidasteet ja liikennemerkit eivät ole estäneet luvatonta liikennettä.

Kokeilua seurataan kolmen kuukauden välein ja suunnitelmiin tehdään täsmennyksiä palautteiden mukaisesti. Palautteita voi antaa kaupungin palautepalvelussa verkossa.