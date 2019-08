Finnlines vahvistaa Airistolle pysähtymisessä olleen kyse magneettikompassin säätämisestä

Milla Granlund

Finnlinesin Finnswan-aluksen lauantainen pysähdys keskelle Airistoa kummastutti monia. Etenkin pysähdyksen syy, kompassin säätäminen, on herättänyt keskustelua.

Tapani Voionmaa Finnlinesilta vahvistaa, että kyseessä on ollut normaali laivalla suoritettava toimenpide, jossa magneettikompassia on säädetty. Voionmaan mukaan Airisto on otollinen paikka kompassin säätämiseen.

– Kun kompassia säädetään, alusta pitää kääntää ympäri ja Airisto on yksi niistä paikoista, missä tämä onnistuu. Kyse ei siis ole mistään muusta, kuin normaalista määräaikaisesta aluksen laitteistoon kuuluvan magneettikompassin tarkastamisesta, Voionmaa selittää.

50 vuotta merenkulun parissa työskennelleen Voionmaa kokemuksen mukaan kaikki merellä tapahtuva kiinnostaa ihmisiä aiempaa enemmän.

– Onhan se ymmärrettävää, kun Airistolla oli tämä Galaxy ja marraskuussa meidän Finnfellow-aluksella oli pääkoneen pysähdys ja jouduimme ankkuroitumaan, Voionmaa toteaa.

– Aika mielenkiintoista, että näitä huomioita on tullut vasta viime aikoina.

