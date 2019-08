Aninkaisten ja Uudenmaantien koulutaloille uusi ruokapalvelutuottaja

Turun kaupungin strateginen hankinta ja sivistystoimiala on kilpailuttanut Aninkaisten koulutalon ja Uudenmaantien koulutalojen ruokapalvelut.

Palveluntuottajaksi elokuun alussa alkaneeseen sopimukseen on valittu Palmia Oy. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen on mahdollisuus optiokauteen.

Sopimuksessa on huomioitu laajasti ruoan valmistuksessa käytettävien elintarvikkeiden vastuulliset valinnat.

– Kilpailutusprosessin aikana kävimme aktiivista markkinavuoropuhelua Motivan kriteereistä, jotta ostamamme ruokapalvelun raaka-aineiden vastuullisuus on mahdollisimman pitkällä, palvelupäällikkö Suvi Haukioja Turun strategisesta hankinnasta kertoo.

Sopimus kattaa ruokapalveluiden tuottamisen toisen asteen opiskelijoille, koulutalojen henkilökunnalle sekä Aninkaisten koulutalossa olevalle Cygnauksen esikoululle.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Palmia on ruokapalvelun tuottajana Turussa uusi kumppani ja odotamme innolla yhteistyötä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksamiseen koulutaloissa nautittavalla lounaalla on valtava merkitys, palvelualuejohtaja Hannu Immonen Turun ammatti-instituutista kertoo tiedotteessa.

Haluamme tuoda teemojen ja esimerkiksi satokausivaihtelun avulla ruokalistoihin vaihtelua. Teemoista viestitään eri kanavissa ja pyrimme tuomaan teemoihin mahdollisuuksien mukaan myös kasvatuksellista sisältöä liittyen esimerkiksi ruokakulttuuriin, ruoan historiaan tai ravitsemukseen, kuvaa toimialapäällikkö Satu Grönlund Palmialta tiedotteessa.