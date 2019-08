Ei sunkkas Turu murre ol hävimäs?

Perinteisten murteiden on ennustettu vähitellen katoavan. Vielä muutama vuosikymmen sitten ennustettiin, että aluemurteemme kuolevat ja kansan kielenkäyttö yhtenäistyy kohti eteläsuomalaista kielenmallia. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan eri puolilla Suomea puhutaan yhä eri tavoin.

Turun murrekin kuuluu yhä eläväisenä kaupungin kaduilla. Turkuseuran murrejaoston murreguru Esa Laukkanen on kuitenkin huolissaan siitä, että Turun murre katoaa vähitellen sanatasolla. Myös puheenparsi muuttuu, kun yli puolet kaupungin asukkaista on muualta muuttaneita.

– Elävä kieli ei pysy muuttumattomana vaan mukautuu luonnollisesti ajan ja kulttuurin muutokseen puhujiensa mukana. Nykypuhujien kielestä jotkin vanhan murteen piirteet ovat hävinneet, mutta jotkin toiset elävät vahvoina. Murteessa on normitettu esimerkiksi, miten ihmiset kävelevät ja miltä he näyttävät. Tällaiset sanat, kuten klenkata, ovat katoamassa.

Laukkasen mukaan murteiden käyttö ei ole sukupolvikysymys, sillä niin nuoret kuin vanhat käyttävät murretta. Sanoissa ja käyttötavoissa tosin on eroja.

– Nuoret eivät käytä enää kaikkia samoja sanoja kuin heidän isovanhempansa, sillä osa sen ajan esineistöstä on kadonnut eikä niiden murresanoja enää tunneta, esimerkiksi tilprinkari, Laukkanen sanoo.

Laukkanen on kasvanut Turun murteen parissa lapsesta asti. Paattisilla syntynyt Laukkanen kävi koulut Turussa ja opiskeli Åbo Akademissa. Eikä Kaarinassa asuva murreguru edelleenkään ole kaukana murrealueen keskiöstä.

Laukkanen on kuulunut Turkuseuran murrejaostoon vuodesta 2001 lähtien. Sitä ennen hän oli mukana toimittamassa 1989 julkaistua Kummottos: Turun murteen sanoja ja sanontoja -kirjaa. Murrejaostossa hän ollut myös kääntämässä kaupunkilehti Turkulaisen julkaisemaa Tämmöttös-liitettä. Viimeisin julkaisu on Laukkasen yhdessä Maija Grönholmin kanssa kirjoittama Ruvetas prohtama – murresanakirja vuodelta 2017.

– Murteen kääntäminen ja oikeinkirjoittaminen on vaikeaa. Ominaisinta Turun murteelle on aksentti, mitä ei saa kirjoitettuun tekstiin. Pitää miettiä, miten teksti näyttäisi turkulaiselta ja löytää turkulainen tapa ilmaista asiat. Sen löytää parhaiten puhumalla ääneen ja miettimällä, miten turkulainen asian sanoisi. Pidemmästä tekstistä on jo helpompi saada turkulaisuus esiin.

Jotkut sanat ja sanonnat ovat hyvin ominaisia Turun murteelle. Turkulainen ei esimerkiksi sano kuka vaan ketä. Et sää mittän kaffet ota? ja Ei sul huamem passais? ovat periturkulaisia kysymyksiä. Murteelle ovat ominaista myös sanat, joissa toisen tavun vokaali lausutaan puolipitkänä, kuten Turu(u)s sekä s-imperfekti, kuten sanosin, seisosin ja istusin.

– Turun murretta kuulee paljon kaupungilla, mutta sitä näkee vähän kirjoitettuna ja silloinkin usein väärin kirjoitettuna. Kukaan turkulainen ei sanoisi Turkkusse, mitä etenkin ulkopaikkakuntalaiset käyttävät. Mutta mielestäni murteen suhteen ei saa olla liian nihilistinen, sillä murteet, kuten kieli yleensäkin muuttuu ja elää jatkuvasti.

Laukkanen työskentelee opettajana ja opettaa maahanmuuttajille suomen kieltä. Turun murteen sanonnat voivat olla Laukkasen mukaan maahanmuuttajille vaikeita omaksua, mutta muuten murretta ymmärretään hyvin. Moni maahanmuuttaja omaksuu murretta myös omaan kielenkäyttöönsä.

– Murretta enemmän hankaluuksia aiheuttaa se, että suomea puhutaan nopeasti ja sanat puhutaan tasaisesti yhteen. Kielessä ei ole samalla tavalla elävyyttä kuin monessa muussa kielessä.

Turkuseura järjestää Taiteiden yönä pop up -murrevisan, jonka Laukkanen juontaa. Ensimmäistä kertaa järjestettävän visan tarkoituksena on tarjota etenkin nuorille hauska tapa tutustua Turun murteeseen.

– Heittelimme Turkuseuran toiminnanjohtajan Kati Leskisen kanssa ideoita, miten saisimme nuoret ja opiskelijat kiinnostumaan murteesta. Sen pitäisi olla hauskaa. Nykyään on paljon kaikenlaisia pubivisoja, joten keksimme murrevisan, jonka voisi jatkossa viedä erilaisiin tapahtumiin ja vaikka pubiin.

Murrevisa on puhelimen ja internetyhteyden avulla tehtävä interaktiivinen visa, jossa oikea vastaus löytyy neljän vaihtoehdon joukosta. Laukkasen mukaan osallistujien ei tarvitse olla erityisiä murretaitureita, ja ulkopaikkakuntalaisetkin voivat pärjätä.

– Kun ainakin yksi neljästä vaihtoehdosta on oikein, niin arvaamallakin voi pärjätä, Laukkanen naurahtaa.

Pop up -murrevisa 15.8. Vanhalla Suurtorilla, Brinkkalan talossa, Turkuseuran toimistossa. Ensimmäinen murrevisa alkaa klo 17.30, toinen klo 18.30. Visailu kestää noin 20 minuuttia.