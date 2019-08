Lounaspaikka: Lounasta vanhassa verkatehtaassa

Verkahovin historia ulottuu toki vielä lounasravintolaa pidemmälle, sillä kuten nimestä voi päätellä, paikassa on jo 1800-luvun puolella sijainnut vanha verkatehdas.

– Itse asiassa vielä 1980-luvulla tässä on toiminut vaateteollisuutta Neuvostoliiton vientiin, Marja Vaiste tietää.

Nyt lounasravintolana Verkahovi on suosittu paikka. Vaiste kertoo, että asiakkaina on paitsi lähiseudun työntekijöitä ja työmiehiä, myös erityisesti eläkeläisiä. Kun Parkin kentän asemakaava saadaan valmiiksi ja rakentaminen aloitetaan, Vaiste arvioi, että työmiesten määrä tulee varmasti vielä ravintolassa lisääntymään.

Tatu Lertola Lounaalla Verkahovissa on runsas ja monipuolinen buffet.

Verkahovi sijaitsee kerrostalon alakerrassa, ja suurimman kävijäryhmän muodostavatkin talon asukkaat.

– Talossa on jopa 350 asukasta. Tämä ei ole hoivakoti, vaikka moni niin luuleekin, vaan ihan avoin osakeyhtiö. Talossa ja lähistöllä asuu kuitenkin paljon vanhuksia, jotka käyvät tässä syömässä moni ihan päivittäin, Vaiste kertoo.

Lounaalla Verkahovissa pyritään tarjoamaan maistuvaa ruokaa erilaiselle asiakaskunnalle, niin eläkeläisille, työikäisille kuin työmiehille.

– Monet vanhukset haluavat syödä hyvin terveellisesti ja kasvisruokaa suositaan ja esimerkiksi työmiehille pitää sitten olla vähän tuhdimpaa ruokaa, Vaiste kertoo.

Päivittäin lounasbuffetissa on tarjolla kolme eri pääruokavaihtoehtoa, joista yksi on aina kasvisruokaa. Lisäksi joka päivä on mahdollisuus valita myös joko keitto- tai salaattilounas tai molemmat yhdessä. Kaikkiin lounasvaihtoehtoihin kuuluu päivittäin myös jälkiruoka. Haastattelupäivänä tarjolla on savuporo-juustokeittoa, broilerpihvit bearnaisekastikkeella ja paahdetuilla perunoilla, spagetti bolognesea sekä paistettua sieni-kasvisriisiä. Broilerpihvit on paneroituja ja sopivan tuhteja, joihin raikkautta tarjoaa runsas salaattipöytä. Ruuan kruunaa suklaakiisseli kermavaahdolla.

Vaiste kertoo, että suosittuja ruokia heidän lounaillaan ovat erityisesti erilaiset leikkeet sekä jauheliharuuat.

– Lihapyörykät ja jauhelihapihvit ovat aina suosittuja ja maistuvat kaikille. Yksi kaikista suosituin ruokamme on kuitenkin kaalikääryleet, jota kysytään usein, Vaiste kertoo.

