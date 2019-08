Paraisten Lillholmenin silta saatu kuntoon

Paraisten Lillholmenin läppäsilta on saatu korjattua. Turun liikennekeskus tiedotti sunnuntaina puoli kahdeksalta, että tekninen vika on saatu korjattua ja silta on avattu vesiliikenteelle.

Vika havaittiin sunnuntaina kello 9.56. Alun perin vika piti korjata vasta maanantaina.