Kyllä tähän pian jo totutaan

Olisiko mahdollista tällaisen ostoksen yhteydessä lisätä hankintasopimukseen pykälä, joka edellyttäisi laitteen toimivan siinä tarkoituksessa, johon se on rakennettu. Nyt on pilattu upea puisto tuolla hyödyttömällä rakennelmalla, joka on samanlainen rupi Turun sydämessä, kuin on Talvivaaran kaivosalue Suomi- neidon kupeessa siellä Nälkämaalla. Jos tämän kaupungin historiaa joku sadan vuoden päästä tutkii, onhan se periaatteessa mahdollaista, hän ei ehkä usko tällaisten epäonnistumisten sarjan olevan mahdollisen. Laite sinällään on hieno keksintö, mutta saisi se toimiakin aiotullla tavalla. Olis kiva menä kokeilemaan kyytiä, jos voisi edes luulla, että se onnistuisi molempiin suuntiin saman päivän aikana. No tietenkin alaspäin voi kävelläkin. Tulee harrastettua sitä liikuntaakin, jonka pelätään jäävän, kun nojaillaan funikulaarin seiniin. Siinä kun ei tarvitse itse tdehdä mitään.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.