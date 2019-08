Mitä, jos sairaanhoitopiiri....

Onko tosiaan täysin mahdoton ajatus, tämä homma sysättäisiin saairaanhoitopiirille? Jos, niin miksi. Nyt näyttää siltä, että ollaan menettämässä hieno ja toimiva hoitoyksikkö lopullisesti siksi, ettei mikään taho halua sitä vastuulleen. Kuolema on ihmiselle ja hänen lläheisilleen niin suuri juttu, ettei sitä oikein voi ajatella tapahtuvaksi sairaalan kylpyhuoneessa, jotta vältyttäisin muiden pahalta ololta tai jossain teho-osastolla usean ihmisen huoneessa tai laitoksen käytävällä. Lehtiuutinen kertoo Kaskenlinnan tukehtuvan potilaisiinsa ja tilanne johtaa vääjäämättä noihin kuvattuihin epäeettisiin mahdollisuuksiin. Tässä lehdessä oli taannoin kolumni, jossa kirjoittaja kertoi Karinakodin hoitopäiväkustannuksen olleen huomattavasti halvemman kuin Kaskenlinnan. Tähän asti on tärkeänä motiivina omien toimien ulkoistamiselle ollut raha ja sen säästyminen johionkin tärkeään. On totta, että kysymys ei ole sikäli aivan yksinkertainen. että Karinakoti on hienossa kiinteistössä upealla paikalla, eikä ole juurii puhuittu siitä, kuka vastaisuudessa omistaisi kiinteistön, jos julkinen sektori ottaisi kodin toiminnan hoitoonsa. Siitäkin olisi siis päästävä sopimukseen. Kaikista vaihtoehdoista hulluin olisi se, ettei noila tiloilla olisi enää käyttöä ja ne saisivat rauhassa rapistua upean luonnonkeskellä.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.