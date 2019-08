Yliopistonkadulla markkinoidaan 15 vuoden tauon jälkeen

Ilmo Ilkka

Yliopistonkadulla vietetään huomenna lauantaina katumarkkinoita viidentoista vuoden tauon jälkeen.

– Paikalle on tulossa kivijalkaliikkeiden lisäksi myös kaupunkilaisten kirppispöytiä ja erilaisia palvelualan yrityksiä, Keskellä Turkua ry:n toiminnanjohtaja Katariina Räike sanoo.

Markkinoita varten on myös pystytetty lava kauppatorille, jossa on ohjelmaa kello 10-17. Tapahtuman paluusta on Räikkeen mukaan puhuttu jo pidemmän aikaa, mutta tänä vuonna se saatiin onnistuneesti toteutettua.

– Viimeksi tapahtuma oli vuonna 2005. Siinä ajassa sekä kaupunki, ihmiset, että yritykset ova ehtineet muuttua, paikoin paljonkin.

Sen suurempia sisällöllisiä muutoksia katumarkkinoihin ei Räikkeen mukaan ole tulossa, paitsi itse markkinapäivä. Ennen tapahtuma järjestettiin arkena, kun tänä vuonna se on siirretty lauantaille. Taustalla on yleinen muutos, jossa lauantaista on tullut suosittu tapahtumapäivä. Tapahtuman tarjonnan puolelta Räike kuitenkin nostaa esiin yhden muutoksen.

– Markkinoilla mukana olevien yritysten kautta näkee myös laajemman yhteiskunnallisen muutoksen. Nykyään kulutus on siirtynyt palveluiden suuntaan. Eli, ei enää osteta pelkkiä tuotteita yritykseltä, vaan entistä enemmän palveluita.

Kaupunkilaiset ja yritykset ovat ottaneet tiedon katumarkkinoiden paluusta Räikkeen mukaan oikein positiivisesti.

Tavoitteena on Räikkeen mukaan tehdä onnistunut tapahtuma, jonka voi järjestää myös tulevaisuudessa. Tapahtuman yhtenä vahvuutena hän mainitsee, että ihmisillä ja yrityksillä on hyviä muistoja tapahtumasta, joten sillä on hyvät mahdollisuudet täyttää tavoitteet.