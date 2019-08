Marika Anttila

Varsinais-Suomen pelastuslaitos hälytettiin Kirjastosillalle perjantai-iltapäivällä yhden aikaan auttamaan lintua hädässä. Ensitietojen perusteella linnun epäiltiin olevan hanhi, mutta myöhemmin selvisi kyseessä olevan jalohaikara.

Pelastuslaitoksella ei kuitenkaan ollut tehtävää paikalla, sillä sivullinen sai linnun ylös Aurajoesta ennen viranomaisten saapumista.

– Joku sivullinen suoritti akrobaattitemppuja joen reunalla. Hän nosti haikaran kaulasta ylös rannalle. Tämän jälkeen lintu kuljetettiin toisen sivullisen toimesta eläinhoitolaan, päivystävä palomestari Olli Suominen kertoo.

Suomisen mukaan jalohaikara ei ollut loukkaantunut.

– Jalohaikara on Viron puolelta Suomeen levinnyt uusi vieraslaji. Se on kahlaajalintu, joten Aurajoesta sen on vaikea päästä ylös, Suominen tietää.

Jalohaikaran kerrotaan pesineen Suomessa ensi kertaa vuosi sitten kesällä. Porvoossa kuoriutui tuolloin neljä poikasta. Emolinnulla jalassa olevasta lukurenkaasta selvisi linnun syntyneen Hollannissa.

Jalohaikara on harmaahaikaran kokoinen, mutta kokonaan valkoinen. Lintuharrastajajärjestön Birdlifen mukaan laji on levittäytynyt voimakkaasti pohjoiseen ja länteen viime vuosikymmeninä. Baltian maiden ensimmäiset pesinnät todettiin Liettuassa vuonna 2000, Latviassa 2005 ja Virossa 2008. Nykyään pelkästään Latviassa pesii noin 100 paria jalohaikaroita. Ruotsissa ensimmäinen pesintä varmistui vuonna 2012.

Suomessa jalohaikara havaittiin ensimmäisen kerran vappuna 1966 Helsingissä. 1980-luvun loppuun mennessä havaintoja oli kertynyt noin 40, ja 1990-luvun alkupuolelta lähtien lajia on havaittu vuosittain. Viime vuosina on kirjattu satoja havaintoja vuodessa, joten pesintää osattiin jo odottaa.