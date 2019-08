Sähköpotkulautailijat sekä suojatiet tehovalvontaan – vaarallisesti väärin pysäköidyt autot siirretään

Lounais-Suomen poliisi ja Turun kaupungin pysäköinninvalvonta ottavat suojatiet tehovalvontaan koulujen alkaessa. Erityisesti valvotaan pysäköintiä suojateiden läheisyydessä. Lisäksi poliisi valvoo tehostetusti jalkakäytävällä ajavia polkupyöriä ja sähköpotkulautoja.

Jatkossa kaupungin pysäköinninvalvonta aikoo hinauttaa huomattavaa haittaa tai vaaraa aiheuttavat väärin pysäköidyt ajoneuvot pois. Siirto suoritetaan joko lähi- tai varastosiirtona. Siirron kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja.

Suojatien eteen pysäköinti on laissa kielletty. Liian lähelle suojatietä tai suojatielle pysäköity ajoneuvo aiheuttaa näkemäesteen sekä jalankulkijoille että toisille ajoneuvojen kuljettajille. Ajoneuvojen siirroilla on tarkoitus poistaa näkemäeste, sillä pelkkä pysäköintivirhemaksun määrääminen ei poista turvallisuusriskiä.

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala muistuttaa myös, että sähköpotkulautaa ei saa jättää ajoradalle, etenkään risteysalueelle, jossa se aiheuttaa törmäys- tai kaatumisvaaran. Lain mukaan vain alle 12-vuotiaat saavat ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä. Sama ohjeistus koskee sähköpotkulautaa. Lounais-Suomen poliisi on jo antanut muutamia sakkoja sähköpotkulautailijoille.

Pysäköinninvalvonta on määrännyt tänä virhemaksua tai antanut huomautuksia jo lähes 1700 kertaa. Suojatielle pysäköinnistä on määrätty 196 virhemaksua ja 1328 virhemaksua pysäköinnistä viiden metrin matkalle ennen suojatietä. Pysäyttämisen osalta vastaavat luvut ovat 61 ja 10. Näiden lisäksi on annettu 86 kirjallista huomautusta lievistä suojatierikkomuksista.