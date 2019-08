Kaarinan uimarannoilla havaittu pieniä määriä sinilevää

Sinilevätilanne on pysynyt pääosin edellisen viikon kaltaisena Lounais-Suomen merialueilla, tiedottaa Ely-keskus. Sinilevää on vaihtelevissa määrin veteen sekoittuneena ja tuulen tyyntyessä pintaesiintymien muodostuminen on edelleen mahdollista.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurantapaikoilla sinilevää on havaittu hieman Rauman Otanlahden, Korppoon Utön ja Korpoströmin sekä Nauvon Seilin merialueilla. Lisäksi Kaarinan Hovirinnan ja Harvaluodon uimarannoilla on tehty pieniä sinilevähavaintoja. Runsaasti sinilevää on havaittu edelleen Naantalin Kärmäläisen vakioseurantapaikalla, mutta sinilevää on jo vähemmän kuin edellisillä viikoilla.

Eteläisellä Saaristomerellä on runsaahkosti sinilevää veteen sekoittuneena, mutta pintakukintoja ei ole muodostunut. Avomerellä Saaristomeren eteläpuolella on runsaasti sinilevää, joka oikeilla tuulilla saattaa kulkeutua Saaristomeren eteläosiin.

Sisävesillä sinilevämäärät sen sijaan ovat paikoin runsastuneet. Runsaasti sinilevää on havaittu Köyliönjärven Yttilän Ottassa sekä Kiskon Kirkkojärvessä. Kirkkojärvestä otetusta näytteestä on havaittu useita sinilevälajeja, joista osa voi muodostaa myrkyllisiä kantoja. Kiskon Kirkkojärven veden käyttämistä tulisi näin ollen välttää.

Sinilevän myrkyllisyyttä ei voi päätellä sen ulkonäöstä. Vettä, jossa on silminnähden sinilevää ei tule käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Sinilevien tuottamat myrkyt kestävät hyvin keittämistä, joten edes keitettynä sinileväpitoinen vesi ei ole käyttökelpoista.

Vähäinen sinilevähavainto ei yleensä ole este uimiselle. Vettä ei kuitenkaan tule niellä ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä ei kannata uida ja erityisesti lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää.