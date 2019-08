Poliisi varoittaa Turussa liikkuvasta valepoliisista

Turussa liikkuu valepoliisi, kertoo Lounais-Suomen poliisi Twitterissä.

Poliisi on saanut tämän päivän aikana muutamia ilmoituksia henkilöistä, jotka ovat näyttäneet nopeasti virkamerkkiä ja esittäytyneet poliiseiksi. Ilmoitusten mukaan virkamerkkiä näyttäneet henkilöt ovat olleet miehiä.

Sitä ei vielä tiedetä, onko henkilöitä yksi vai useampi, sillä valepoliisia ei ole tavoitettu.

Valepoliisi on pyytänyt pääsyä henkilökunnan tiloihin muutamissa liikkeissä, jotka sijaitsevat Turun ydinkeskustassa. Tarkoituksena on ollut ilmeisesti varastaa jotakin. Aikeissa ei ole kuitenkaan onnistuttu, sillä liikkeiden henkilökunta ei ole uskonut, että kyseessä on oikea poliisi.

Poliisi pyytää ihmisiä tarkastamaan virkamerkit kunnolla ja epäselvissä tilanteissa soittamaan numeroon 112 mahdollisimman nopeasti. Poliisin virkamerkkiin voi tutustua poliisin verkkosivustolla.