MTV Uutiset: Kahden Airiston Helmen saaren myynnistä on sovittu

Turun saaristossa sijaitsevien Airiston Helmen kahden saaren myynnistä on sovittu, kertoo MTV Uutiset.

Airiston Helmen ja sen omistajan lakimies Kari Uoti kertoi MTV Uutisille, että kyseessä on kaksi pienempää saarta. Molempien kauppahinta on satoja tuhansia euroja. Kaupoista on maksettu käsirahat.

Uotin mukaan saarten ostaminen on kiinnostanut monia ja tällä hetkellä käydään neuvotteluja erilaisten ostajaehdokkaiden kanssa liittyen Airiston Helmen kiinteistöihin. Tästä syystä julkisia myynti-ilmoituksia ei ole tehty.

Airiston Helmen kiinteistöjen myynnistä uutisoitiin 31.7. Tuolloin Uoti kertoi, että myyntiin tulee kaikki Airiston Helmen sekä yhtiön omistajan, venäläisen Pavel Melvikovin nimissä oleva omaisuus. Myytäviä kohteita on Uotin mukaan noin 20, joiden yhteisarvoksi hän arvioi 10–15 miljoonaa euroa.

Airiston Helmi nousi isommaksi uutiseksi viime syksynä, kun keskusrikospoliisi teki näyttävän kotietsinnän yrityksen omistamiin kohteisiin Turun saaristossa. Samassa yhteydessä poliisi takavarikoi noin 3,5 miljoonan euron verran käteistä yhtiön omistamista huviloista. Venäläisten omistama yritys oli hankkinut useita huvilasaaria Turun saariston keskeisten syväväylien välittömästä tuntumasta.

