Perseidien tähdenlentoparvi elokuun taivaan kohokohta

Perseidien tähdenlentoparvi on usein yksi vuoden näyttävimmistä. Ursan mukaan parasta tähdenlentojen havaintoaikaa ovat yöt 10.–14. elokuuta ja aivan erityisesti tiistain aamuyö 13. elokuuta.

Perseidit kuuluvat yhteen kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta joulukuun geminidien ja tammikuun kvadrantidien ohella. Perseidit ovat kuitenkin mukavimpia havaita, koska yöt ovat edelleen lämpimiä eikä pilvisyys haittaa niin usein kuin talvikuukausina.

Parven tähdenlentoja eli meteoreja voidaan nähdä yötaivaalla harvakseltaan 17. heinäkuuta alkaen ja aina 24. elokuuta saakka, mutta valtaosa tähdenlennoista nähdään seuraavan viikon kuluessa.

Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Taivaanvahdin Tuhannen tähden paikkojen kartalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun seudulla sopivia paikkoja ovat esimerkiksi Kuuvannokka, Kaarinan Kuusisto sekä Paraisten Sydmon ranta.

Perseus on Auringon laskiessa melko korkealla koillistaivaalla ja pysyttelee koillisen ja idän suunnalla koko yön. Tähtikuvion tarkkaa paikkaa ei tarvitse löytää voidakseen nähdä tähdenlentoja, sillä niitä näkyy ympäri taivasta.

Perseidit aiheuttaa pyrstötähti nimeltä Swift-Tuttle, joka kiertää Auringon kerran 133 vuodessa.