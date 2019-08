Turun Hope kerää jälleen koulureppuja vähävaraisten perheiden lapsille

Vapaaehtoisyhdistys Turun Hope kerää koulureppuja alueen vähävaraisille lapsiperheille. Lahjoitettavan repun tulee olla uusi ja ajanmukainen. Reppuja kerätään Hansakorttelin Thaliatorilla tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin kello 14–18 ja lauantaina kello 12–16.

Keräyksen tavoitteena on saada reppuja kaikenikäisille koululaisille.

– Trendikkäät kangasreput ovat todella suosittuja yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi urheilulliset reput ovat haluttuja, koska ne sopivat koulun lisäksi myös vapaa-ajan harrastuskäyttöön. Isompien lasten merkkireput ovat usein vähävaraisissa perheessä liian kallis hankinta, Turun Hopen tiiminvetäjä Arja Heinonen kertoo yhdistyksen tiedotteessa

Reppujen saajat valitaan yhdistyksen asiakasperheiden joukosta.

– Pyrimme löytämään mahdollisimman hyvin lapsen ikään ja omiin mieltymyksiin sopivan repun, Heinonen kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Koulujen syyslukukausi alkaa Turussa keskiviikkona 14. elokuuta, mutta reppulahjoituksia voi tehdä elokuun loppuun asti. Maanantaista 12. elokuuta alkaen reppulahjoituksia otetaan vastaan Turun Hopen tiloissa Itäharjulla osoitteessa Voimakatu 5. Voimakadulle lahjoituksia voi tuoda elokuun loppuun asti maanantaista torstaihin klo 10–14 sekä maanantaina 19. elokuuta kello 17–19.

Viime vuonna lahjoitettuja koulureppuja kertyi yli 300 lapselle ja nuorelle. Tänä vuonna tarve on vielä suurempi.

– Turun Hopen asiakasperheiden määrä on lisääntynyt tasaisesti jo usean vuoden ajan. Viime vuonna perheitä oli yhteensä noin 500 ja lapsia ja nuoria noin 1 200. Juhannukseen 2019 mennessä Hopen asiakkaaksi on kirjautunut jo noin 350 uutta perhettä, joissa on yhteensä yli 800 lasta ja nuorta, Heinonen kertoo.