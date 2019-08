Kakolan rinnehissi kulkee taas viikonlopun oviongelmien jälkeen

Vast: Funikulaarin ongelmat

Miten tämä on mahdollista.Turussa kaikki hankinnat menevät pieleen.Hissin valmistaja Leitner on tietääkseni Funikulaarin valmistaja.Leitnerin ja Doppemeierin hissit ovat yleisimmät alpeilla käytetyt tuolihissit ja gondolihissit.Ne toimivat ongelmitta.Nämä tehtaat ovat toimineet ainakin 50 vuotta.Kone Oyj on valmistanut hissejä vuosikymmeniä.Miksi Koneen hissien ovet toimivat erittäin hyvin.Ehkä Leitnerilla ei ole kokemusta roskalaatikon näköisiin laittesiin sopivista ovista.Samoin raitiovaunut on järjetön suunnitelma pikkukylään.Jos hinta-arvio on 600000 € niin toteutunut hinta tulee olemaan miljardin luokkaa turkulaiseen tapaan.Mikään ei täällä onnistu.Laitetaan ensin talous kuntoon ja muut tärkeämmät asiat.Turku on kuin hullu mies Huittisista joka syö enemmän kuin tienaa.Järkeäkin saisi Turussakin käyttää.