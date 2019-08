Vast: Veneajokortti on tarpeellinen

Autoilijoista suuri osa ei osaa näyttää vilkkua vaikka ovat käyneet autokoulun. Monet eivät osaa myöskään ryhmittäytyä lain mukaisesti tai pitää oikeanlaista turvaväliä, vailla se lukee laissa ja opetetaan autokoulussa. Ajokortti ei poista välinpitämättömyyttä.



Autoilussa on kuitenkin väistämissääntöjä ja ajosuuntaa ja pysähtymistä koskevia sääntöjä, jotka ovat monimutkaisia verrattuna veneilyyn, joten siitä syystä liikenteessä autokoulu on erittäin hyödyllinen, jotta liikenne toimii sujuvasti. Jos kaikki väistäisivät kaikkia, ruuhkat pahenisivat.



Veneillessä ruuhka-ongelmia ei ole ja väistämisessä riittää kun kaikki yrittää väistää kaikin keinoin, joilla se on mahdollista.



Siksi venekortti olisi turha, koska se ei lisää sääntöjen valvontaa eikä vähennä välinpitämättömyyttä.