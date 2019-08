Rakkauden kokemuksen voi mallintaa – tutkijoiden mukaan tietoisuus on luonnonilmiö, jota voi tutkia

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijat tuskastuivat filosofian ja neurotieteen kaksijakoiseen ajatusmalliin, jossa tietoisuus määritellään ei-fysikaalisena mallina. Syntyi tutkimus, joka osoittaa, että tietoisuus on luonnonilmiö, joka ei poikkea ihmeemmin muista luonnonilmiöistä. Tutkijoiden kehittämän mallin mukaan tietoisuutta on mahdollista havaita ja mallintaa. Tutkijoiden tavoitteena on purkaa vallalla oleva ajatus, että kokemukset ovat perustavanlaatuisesti erilaisia ilmiöitä kuin fysikaaliset ilmiöt, kuten hermosolujoukkojen aktivoituminen.

– Jos määrittelemme tietoisuuden ja fysikaalisen toisensa poissulkevina käsitteinä, emme ikinä voi selittää miten aivot luovat kokemusmaailmamme. Tutkimuksemme osoittaa, että tietoisuus on jatkumossa kaikkien muiden luonnonilmiöiden kanssa. Karkeasti ilmaisten kokemuksemme on tehty atomeista. Tämä on tärkeää maailmankuvamme ja ihmiskäsityksemme kannalta, tutkimuksen vastaava kirjoittaja, filosofian ja psykologian tohtori Jussi Jylkkä sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Kaksijakoinen ajattelu voi tutkijoiden mukaan johtaa siihen, että lääkehoitoa pidetään parempana hoitomuotona.

– Viitekehyksemme kertoo miksi ja miten tietoisuutta voi tutkia tieteellisesti. Tällä on sovelluksia vaikkapa lääketieteessä. Edelleen voi törmätä dualistiseen ajatteluun, että aivot ovat jotenkin todellisemmat kuin ajatukset, mikä voi johtaa lääkehoitojen suosimiseen terapian sijasta. Teoriamme mukaan aivojen ja ajatusten välillä on vain näkökulmaero, tutkimuksen toinen kirjoittaja, kognitiivisen neurotieteen dosentti Henry Railo toteaa tiedotteessa.

Neurotieteessä on onnistuttu selvittämään tietoisuuden aivoperustaa. On saatu selville, millaiset aivovauriota johtavat tajuttomuuteen ja on olemassa teorioita siitä, miksi näin tapahtuu. Tutkimuksen tekijät kaipaavat kuitenkin lisäksi tietoa siitä, miksi aivotoimintaan liittyy tietoisia kokemuksia.

– Tästä syystä monet tutkijat etsivät tietoisuuden ”x-faktoria”, jotain tuntematonta ja täysin uutta mekanismia, joka ikään kuin muuttaa täysin ei-tietoiset, fysikaaliset prosessit tietoisiksi. Tutkimuksemme pääväite on, ettei tällaista mystistä mekanismia tarvita, vaan neurotiede voi tutkia tietoisuutta aivan kuin mitä tahansa luonnonilmiötä, Railo kertoo.

Tutkijoiden mukaan jokainen voi omakohtaisesti todeta tietoisuuden olevan olemassa, mikä osoittaa sen, että maailmassa on ainakin joitain fysikaalisia ilmiöitä, jotka ovat tietoisia. Tutkijat käyttävät esimerkkinä kokemusta rakkaudesta.

– Otetaan vaikkapa Pekka, joka kokee rakkautta, ja neurotieteilijä Mari, joka tarkkailee Pekan rakkauden kokemuksen hermostollisia mekanismeja. Marille Pekan kokemus on ulkoinen luonnonilmiö: se on ilmiö, joka tuottaa Marin tarkastelemat aivokuvat ja joita Mari mallintaa tieteellisin termein. Pekka taas ei havaitse rakkautta tai tietoisuuttaan välillisesti, vaan hän itse on se luonnonilmiö, jota Mari tarkkailee, tutkijat kuvaavat.

– Tämä on tutkimuksemme toinen keskeinen tulos: Marin tieteellinen selitys Pekan tietoisuudesta on osa Marin tietoisuutta. Tässä mielessä tietoisuus määrittää tieteen rajat. Tieteilijä ei voi ikinä astua tietoisuutensa ulkopuolelle ja katsoa, millainen maailma itsessään on, Jylkkä summaa.