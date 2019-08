Lounaspaikka: Uusi kortteliravintola Raunistulan sydämessä

Kuukausi sitten Raunistulaan Virusmäentielle avautunut uusi kortteliravintola Navetta on yrittäjä Sarita Konttilan mukaan otettu lämmöllä vastaan. Somessa on jaettu erityisesti kuvia ja kehuja paikan artesaanipizzoista, jotka ovat tuoneet lyhyessä ajassa jo vakioasiakkaita.

– Kyllä tässä on päässyt heti työn touhuun, ja nyt on jo rekrytointi päällä. Haemme kolmatta työntekijää ja myöhemmin ehkä lisää, Konttila sanoo.

Navetta on Konttilan ensimmäinen oma ravintola, mutta työt ravintola-alalla hän aloitti jo 18-vuotiaana. Ennen omaa ravintolaa hän ehti työskennellä muun muassa Turun Satamassa 3. Linjan ravintolapäällikkönä.

– Ensikosketuksen pizzoihin sain jo lukioikäisenä tehdessäni tet-harjoittelun Raxissa. Jo silloin työkaverin kanssa haaveilimme omasta ravintolasta.

Konttila haudutteli ideaa rauhassa ja odotti, että vastaan tulisi sopiva paikka ravintolalle. Kun Konsan kartanon kahvila Navetta lopetti toimintansa reilu vuosi sitten ja paikka vapautui seuraavalle yrittäjälle, Konttila päätti lähteä katsomaan tilaa.

– Olin heti ihan myyty. Paikka on vähän syrjässä, joten onhan tässä riskinsä, mutta toisaalta alueelta puuttuu tällainen kortteliravintola, jossa on kiva viettää iltaa. Nimi pysyi lähes samana, jotta vanhatkin asiakkaat löytäisivät taas paikalle.

Eero Saarikoski Sarita Konttilan luotsaaman kortteliravintola Navetan bravuuri ovat itse tehdyt artesaanipizzat, joita on tarjolla niin lounasaikaan kuin illallakin.

Navetan sisustus on päivitetty, ja esimerkiksi keittiö uusittiin kokonaan. Ravintolan arvoihin kuuluvat muun muassa kierrätys, ympäristö ja luonto. Navetan sisustuksessa näkyykin paljon kierrätystavaroita ja kekseliäitä kierrätysratkaisuja.

Noin satapaikkaisen salin kalusteet ovat kierrätyshankintoja. Itse toteutetussa tiskissä on hyödynnetty Konttilan takapihalta kaadettuja puita. Vanhasta tarjotintiskistä on tehty kauniita naulakoita, jälkiruokapurkkeina käytetään vanhoja sosepurkkeja ja ylijäämäpahveista on askarreltu menut ja numerolaput.

– Yritämme miettiä, mitä olemassa olevaa voimme hyödyntää ennen kuin hankimme mitään uutta.

Ravintolassa näkyy paikallinen osaaminen ruuan lisäksi myös seinillä ja työntekijöiden asuissa. Essut on valmistanut Univormu, ja seiniä koristavat turkulaisen graafisen suunnittelijan ja taiteilijan Eveliina Tommolan teokset, joita pystyy ostamaan suoraan ravintolasta.

Tiloissa on tarkoitus järjestää myös erilaisia tapahtumia. Luvassa on ainakin bingoa, huutokauppaa ja proseccoperjantaita. Tiloja voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin. Salin lisäksi vuokrattavissa on kabinettitila.

– Koirat ovat meille erityisen tervetulleita, ja järjestämme myös koirabingoa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä yläkerran Konsan kartanon kanssa ja yhdistää esimerkiksi joogaa, kukkasidontaa ja hyvää ruokaa.

Eero Saarikoski Päivittäin vaihtuvalle lounaalla on tarjolla useita vaihtoehtoja.

Navetassa on tarjolla lounas jokaisena arkipäivänä. Iltaisin ja viikonloppuisin tarjolla on artesaanipizzoja. Myöhemmin lista laajenee erilaisilla pinchoilla.

Päivittäin vaihtuvalle lounaalla on tarjolla useita vaihtoehtoja keitosta salaattipöytään ja artesaanipizzoihin. Ruuassa on Konttilan mukaan panostettu erityisesti makuihin, tuoreisiin raaka-aineisiin ja vegaaniuteen.

– Meillä on runsaasti vegaanivaihtoehtoja, esimerkiksi keitto ja leivät ovat vegaanisia. Vegaanipizzamme on ollut tosi suosittu, ja myös lounasbuffeesta löytyy aina lämpimiä vegaanivaihtoehtoja. Meille on tärkeää, että asiakas on tyytyväinen, joten teemme ruokaa myös asiakkaiden toiveiden mukaan.

Testipäivänä tarjolla oli savustettua sellerikeittoa ja saaristolaisleipägranolaa, tuoretta seitä voifenkolikastikkeessa, maissipaneroitua kanansisäfileetä ja yrtti-fetajogurttia sekä varhaisperunaa ja paistettua kasvisriisiä. Viikon lounaspizzana oli kebab-feta-pizza. Jälkiruuaksi oli minimunkkeja ja suklaakinuskia.

Lounasseuralainen valitsi listan ulkopuolelta vegaanipizzan ja ylisti sen makua suuresti. Itse valitsin buffeen, jonka valikoima oli virkistävän monipuolinen ja riittävän erikoinen. Buffeen ehdottomasti paras anti oli savustettu sellerikeitto granolalla ja yrtti-fetajogurtilla höystettynä. Maittavan lounaan kruunasi hyvä kahvi ja minimunkki suklaakinuskilla.