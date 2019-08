Lounaspaikka: Opistoruokala kartanon kupeessa

Harjattulan kartano Turun Kakskerran saaressa on vuokrattava hää- ja juhlatila, joka tarjoaa myös majoitusta. Samassa pihapiirissä kartanon kanssa toimii myös Paasikivi-opisto. Kartanon vanhassa tallissa toimii ravintola Wanha Talli, joka on paitsi Paasikivi-opiston ruokala, myös kaikille avoinna oleva lounaspaikka.

Lounasta Wanhassa Tallissa on tarjolla vuoden ympäri arkisin, mutta kesäaikaan lounasta on saatavilla myös lauantaisin ja sunnuntaisin, kello 11–14.

– Opisto on ollut olemassa 1980-luvulta saakka, ja niin kauan tässä on ollut myös lounasravintola, keittiöpäällikkö Teemu Forsström kertoo.

Lounaalla Wanhassa Tallissa tarjotaan perinteistä arkiruokaa.

– Kotimaisista raaka-aineista, Forsström toteaa.

– Ja suurimmaksi osaksi teemme kaiken itse, hyvin vähän käytämme puolivalmisteita, hän sanoo.

Lounas on buffetmuotoinen, ja siihen kuuluu salaattipöytä, jossa tarjolla on vihersalaattia, kurkkua, tomaattia ja päivittäin paria valmista ruokaisampaa salaattia.

Lisäksi tarjolla on yhtä pääruokaa, josta buffetissa on saatavilla myös vegaaninen versio. Haastattelupäivänä tarjolla on lasagnea, joka on maukasta, tuhtia ja täyttävää, niin kuin lasagnen kuuluukin.

Forsström kertoo, että lasagne on yksi suositummista lounasruuista.

– Myös porsaanleike ja kermaperunat on suosittuja. Torstaisin meillä on aina keittopäivä, ja silloin tarjolla on aina jälkkäriä. Välillä on tietysti hernekeittoakin, mutta vaihdellen muitakin keittoja, hän kuvaa.

Lennart Holmberg Lasagne on yksi suosituimmista lounasruuista.

Kesällä Paasikivi-opistolla ei ole juurikaan opiskelijoita, jotka kävisivät Wanhassa Tallissa lounaalla, mutta silti lounasasiakkaita riittää.

– Täällä järjestetään nyt toista kesää rippileirejä kesä- ja heinäkuussa, niin leiriläiset käyvät täällä myös syömässä. Lisäksi opistolla on kesäkursseja, keittiöpäällikkö Teemu Forsström kertoo.

Leiriläisten ja opiskelijoitten lisäksi lounaalla käy myös muun muassa matkailijoita ja retkeilijöitä.

– Täällä on golf-kenttä, rantasauna, vuokrattavana on kajakkeja, tuolla on padel-kenttä, luontopolkuja ja frisbeegolf-rata. Tänne voi siis hyvin tulla urheilemaan ja samalla syömään, Forsstöm vinkkaa.