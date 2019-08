Gallup: Nautitko viime viikon helteistä?

"Kaikkein kuumimpina päivinä en ole nauttinut, koska arki pyörii helteistä huolimatta. Lapsia helle ei kyllä tunnu haittaavan. Rantakelit ovat ainakin hyviä, ja ollaan käyty muun muassa Vepsässä uimassa."

Anna Sampo, Toivo Sampo ja Otso Vettenranta,Turku

"Olemme nauttineet, eikä helteet haittaa yhtään. Eivät nämä kuitenkaan kauaa kestä. Rannalla ainakin tarkenee ja iltaisin, kun hieman viilenee, on mukava mennä jokirantaan. Oikein kuumina päivinä täytyy vaan muistaa juoda ja pitää hattu päässä. Jäätelöä tulee myös syötyä."

Juliana Päiviö, Jutta Kottonen, Turku

"Kyllä helteet vähän liikaa ovat tuntuneet. Tosin se on varustelukysymys. Jos on liikaa päällä, niin sitten on liian kuuma. Olen enemmän talvi-ihmisiä. Onneksi kotona on ilmastointi."

Jere Kaumi, Turku