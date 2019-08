Vanhan kioskin pelastaja viettää kesän burgermaisterina

Yksi Turun viimeisistä jäljellä olevista vanhoista kioskeista on saanut uudet omistajat ja myös täysin uuden ilmeen. Turun linnan vieressä, Juhana Herttuan puistossa sijaitseva 1960-luvulla rakennettu kioski muuttui Pekka Määtän ja hänen yrityskumppaninsa Juuso-Jesperi Aron käsissä valkoiseksi ja moderniksi, kuitenkin vanhaa kunnioittaen.

Rakennus oli romahtamispisteessä, ja se piti rakentaa lähes kokonaan uusiksi. Määtän arkkitehtiystävä teki piirustukset, ja Määttä ja Aro toteuttivat remontin omin käsin.

– En ole ennen tehnyt näin isoa remonttia. Kioski purettiin rungolle, ja kaikki tehtiin uusiksi hartiapankilla. Kun remontti vihdoin valmistui, ei siinä ehditty sen enempää fiilistellä, vaan tartuttiin heti hommiin. Toisessa essun taskussa oli majoneesivispilöitä, ja toisesta löysin remonttityökaluja, Määttä muistelee.

Määttä kertoo, että hän on kiinnostunut Turun historiasta ja arkkitehtuurista. Häntä kiehtovat myös vanhat kioskit, joilla on mielenkiintoinen historia. Määtälle onkin tärkeää voida omalla työllään säilyttää pala turkulaista rakennushistoriaa.

Kioskilla on pysyvä paikka myös monen turkulaisen ja turistinkin sydämessä.

– On hienoa herättää paikka ja sen ympäristö uuteen eloon. Haluamme tuoda alueelle jotain lisäarvoa. Tässä on moni käynyt muistelemassa, että on syönyt jäätelön ennen laivalle lähtöä. Kioski on ollut myös telakkalaisten ja taksikuskien vakiopaikka.

Määttä muutti Oulusta Turkuun vuonna 2006. Hän työskenteli aluksi satamassa ahtaajana ja reissasi Etelä-Amerikassa. Myöhemmin hän haki opiskelemaan poliittista historiaa Turun yliopistoon. Tänä keväänä Määttä valmistui valtiotieteen maisteriksi.

Hänellä ei ole ravintola-alan koulutusta, mutta viimeiset kymmenen vuotta hän ehti haaveilla omasta, rennosta ruokapaikasta. Kun hän kuuli kioskin edelliseltä omistajalta, että tämä aikoo luopua kioskista, Määttä päätti tarttua tilaisuuteen ja osti kioskin yhdessä Aron kanssa.

Linna Burgers and Coffee avasi luukkunsa kesäkuussa. Määttä pyörittää paikkaa yhdessä Aron kanssa. Ruokalista on kehitetty yhdessä kolmannen osakkaan, artisti Liemisen eli Jaakko Luomasen kanssa.

– Otin viime talvena yhteyttä Liemiseen, sillä olin vaikuttunut hänen osaamisestaan ruoka-alalla. Aloimme miettiä yhdessä burgeripaikan filosofiaa ja testikokkailemaan. Meillä ei ole ravintolataustaa, mutta olemme kaikki ruokaihmisiä. Olemme intohimoisia kotikokkeja ja harjoittelevia burgerikokkeja. Nautimme siitä, mitä teemme.

Määttä myöntää, että aluksi häntä jännitti, miten ihmiset ottavat uuden paikan vastaan. Se osoittautui kuitenkin heti turhaksi, sillä uusittu kioski on vetänyt hyvin asiakkaita. Kioskilla järjestetään aina silloin tällöin iltoja, jolloin ruuan lisäksi voi nauttia livemusiikista.

– Sydäntä lämmittää, kun ihmiset tykkäävät meidän ruuasta. Haluamme panostaa vegaanisuuteen, sillä se on uutta ruokakulttuuria. Mutta emme halua kuitenkaan profiloitua vain kasvis- ja vegaaniravintolaksi. Meillä on myös lihavaihtoehtoja.

Jori Liimatainen

Linnan valikoimaan kuuluu paikallisia tuotteita, kuten Xoco’sin sämpylöitä, Kakola Brewing Companyn oluita ja myös Kakolassa toimivan Frukt Coffee Roasters -kahvipaahtimon tuotteita.

– On hienoa, että läheltä löytyy upeita yrityksiä ja tuotteita, joita voimme tarjota asiakkaillemme.

Syyskuun lopussa kioski sulkee ovensa ja Määttä palaa muiden töiden pariin. Hän on suorittanut yliopistolla pedagogiset opinnot, ja tarkoitus on tehdä talvella opettajan sijaisuuksia.

– Saattaa olla, että avaamme kioskin joinakin viikonloppuina, esimerkiksi pikkujouluaikaan. Joskus olisi kiva rakentaa lasitettu terassi, jossa ihmiset voisivat lämpölamppujen alla istua pidemmälle syksyyn. Mutta ensin pitäisi saada kioskin listatkin paikoilleen, Määttä suunnittelee.

Linna Burgers and Coffee on avoinna ti–to klo 11–20, pe–su klo 12–21 os. Linnankatu 81.