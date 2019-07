Carunan omistamiin muuntajakoneisiin kohdistui ilkivaltaa Marttilassa

Hämeentien ja Kyröntien risteyksessä Marttilassa sijaitseviin muuntajakoneisiin on kohdistunut ilkivaltaa, kertoo Markus Rantala koneista vastaavasta TLT Connectionista.

Muuntajakoneet oli avattu ja kaadettu maahan, minkä seurauksena maahan on valunut muuntamoöljyä. Pelastuslaitos on paikalla imeyttämässä öljyä maasta. Rantala epäilee, että ilkivallan taustalla on yritys varastaa arvometalleja.

– Varkaiden olettamuksena on, että siellä on sisällä arvometallia, mitä siellä ei kuitenkaan ole. Kone on kaadettu maahan ja sisältä on revitty ulos sydän, joka ei ole arvometallia, ja se on sitten jätetty siihe, Rantala epäilee.

Juttua korjattu 12.41: Ilkivalta tapahtui Marttilassa.