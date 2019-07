Meyer Turun valmistaman uuden aluksen nimeksi Costa Toscana

Meyer Turku aloittaa tänään toisen Costa Cruises -laivan tuotannon. Tuotanto käynnistyy telakalla tiistaina juhlallisin menoin.

Toisen Turussa valmistettavan Costa Cruises -aluksen nimeksi valikoitui Costa Toscana.

Costa Toscana on ensimmäinen alus, jonka rakentamiseen hyödynnetään uutta Meyer Turun paneelilinjaa kokonaisuudessaan. Linja on yksi merkittävimmistä teräshallien yli 100 miljoonan euron investoinneista. Koko telakan laajuisesti investointiohjelma kohoaa jopa noin 200 miljoonaan euroon.

Kuten edeltäjänsä Costa Smeralda, myös Toscana on LNG-alus. Alus kulkee nesteytetyllä maakaasulla, joten se ei tuota rikkioksidi- ja hiukkaspäästöjä. LNG vähentää aluksen typpioksidipäästöjä huomattavasti.

Costa Smeralda valmistuu Meyer Turun telakalla lokakuussa. Smeralda tulee risteilemään Sardinian Smaragdirannikolla. 337-metrisellä risteilijällä on 22 kantta ja 2 600 matkustajahyttiä, yhteensä noin 6 500 matkustajalle. Toscana on saman kokoinen. Costa Toscanan luovutus on keväällä 2021. Alukset ovat osa Costa Groupin laivaston laajentamissuunnitelmaa, jossa markkinoille tulee seitsemän uutta alusta vuoteen 2023 mennessä.

– Molemmissa laivoissa on runsaasti kaunista designia sekä mielenkiintoisia toiminnallisuuksia – sekä tietysti erittäin korkealaatuista työtä ja alan parasta insinööriosaamista. Olemme erittäin ylpeitä saadessamme rakentaa nämä laivat Costa Cruisesille, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer kertoo tiedotteessa.

Costa Smeralda laskettiin vesille viimeistelyä varten maaliskuussa. Katso TSTV:n video täältä.

Tiistaiaamuna paikalla tuotannon aloitusta seuraamassa on kymmeniä median edustajia Suomesta ja maailmalta.

Erityisesti italialaiset toimittajat ovat esittäneet tuotannonaloitustilaisuudessa kiinnostustaan LNG:tä ja siihen liittyvää teknologiaa kohtaan.

Meyer Turun valmistavat alukset ovat Costan esimmäiset LNG-alukset.

– Costa Toscanan levynleikkuuseremonia on seuraava askel kestävän kehityksen suunnitelmassamme. LNG käyttö polttoaineena on risteilyaluksissa valtava innovaatio, joka uurtaa uraa seuraavalle aikakaudelle. Vähähiilidioksidiset polttoaineet vähentävät huomattavasti päästöjä, mikä vie meitä eteenpäin ympäristön suojelussa turvallisuudesta tinkimättä, Jan Meyer kertoo.

Samalla kun Meyer Turku investoi toimitiloihin, laitteisiin ja IT-järjestelmiin, yhtiö rekrytoi noin 200 uutta laivanrakentajaa vuosittain.

Suuri osa rekrytoidaan toimihenkilötehtäviin työskentelemään suunnittelun, projektihallinnan, hankinnan ja laaduntarkkailun tehtäviin sekä esimiestyöhön.

– Meillä on jatkuva tarve osaavasta työvoimasta ja olemme myös valmiita kouluttamaan ihmisiä, joilla ei välttämättä ole taustaa laivanrakennuksesta. Turkulaisella laivanrakennuksella on pitkä ja ennustettavissa oleva tulevaisuus, sillä tilauskirjamme ulottuu jo vuoteen 2025. Toivotamme lämmöllä kaikki soveltuvalla taustalla olevat ihmiset hakeutumaan meille töihin, toimitusjohtaja toteaa.

