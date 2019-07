Milja Virtanen

Lietolaisen sikalan asukit jäivät ilman sähköä, kun sikalan sähköpääkeskus kärähti maanantaiaamuna. Apuun hälytetyt pelastuslaitoksen yksiköt ovat helpottaneet sikojen oloa jäähdyttämällä tiloja savutuulettimilla.

Päivystävä palomestari Juhani Sudenmaa Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo, että oli iso onni, ettei sähköpääkeskuksen palo levinnyt koko sikalaan, vaan se huomattiin heti. Tilan isäntä oli haistanut palaneen hajua ja huomannut, että sähköpääkeskuksesta tulee käryä ja liekkejä.

– Isäntä sai palon itse sammutettua sammuttimella. Koska sähkökeskus vahingoittui niin paljon, ongelmaksi muodostui heti se, miten sikalan tilat jäähdytetään. Siihen tarvittiin nopeasti palokunnan lisäapua, Sudenmaa kertoo.

Tilanne saatiin kuitenkin äkkiä haltuun, eivätkä tilat ehtineet kunnolla kuumentua.

Sähköittä jäi kolme rakennusta, joissa asuu yhteensä 3 000 lihasikaa ja 500 emakkoa. Kaikki näyttää menneen kuitenkin parhain päin, sillä Sudenmaan mukaan tilan isäntä on kertonut tyytyväisenä, että siat ovat kunnossa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tämänhetkisen tiedon mukaan sioilla ei ole minkäänlaisia seuraamuksia. Senhän näkee vasta pidemmän ajan kuluessa, mutta tällä hetkellä isäntä on sanonut näin. Sikojen tilaa tietysti seurataan, Sudenmaa sanoo.

Todennäköinen syy sähköpääkeskuksen kärähtämiselle on ylikuumeneminen. Vika on nyt saatu osittain korjattua. Vielä noin 1 500 lihasikaa kattava osa sikalasta on palokunnan tilapäisjärjestelyjen varassa. Myöskään emakkojen tilassa ei ole saatu vielä täysin omaa jäähdytystä kuntoon.

Ilmoitus tapahtuneesta saatiin puoli kahdeksan aikaan aamulla. Pelastuslaitos on vielä paikan päällä, ja sähköpääkeskuksen korjaustyöt saadaan päätökseen noin kahteentoista mennessä.