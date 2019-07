Liedon Väljäntien varrella sijaitsevalla hakkuualueella paloi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 5 aaria maastoa. Ilmoitus palosta saatiin vähän ennen kello kahtatoista. Liedossa oli viime yönä toinenkin maastopalo, sillä pelastuslaitos hälytettiin myös Liedon vesitornin juurelle sammutustöihin. Väljäntien palo oli suurempi, ja sitä sammuttamassa oli enemmän pelastuslaitoksen yksiköitä.

Väljäntiellä oli maastopalo myös lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tällöin päivystävä palomestari Marko Rostedt epäili, että palo on voitu sytyttää tahallaan.

Pelastuslaitoksen mukaan Liedon eilisille maastopaloille ei ole selkeää syttymissyytä, mutta ne voivat johtua ihmisen toiminnasta, sillä ei ole esimerkiksi ukkostanut ja maasto on tällä hetkellä hyvin kuivaa. Sellainenkin mahdollisuus on, että Väljäntien edellisestä maastopalosta on jäänyt kytemään pieni kipinä.

Molemmat palot on saatu jo sammutettua.

