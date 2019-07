Valtakunnan virallinen unikeko on pitkän linjan kunnallispoliitikko Markku Tuuna

Valtakunnan viralliseksi unikeoksi on valittu pitkäaikainen Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varatuomari, KTM Markku Tuuna, tiedottaa Visit Naantali. 60 vuotta vanhan perinteen mukaisesti valintaa juhlistettiin heittämällä tuore unikeko mereen aamuseitsemältä Naantalin vanhan kaupungin vierasvenesatamassa.

Tuuna valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1979 kauppatieteiden maisteriksi. Osittain samaan aikaan hän opiskeli Turun yliopistossa oikeustieteitä ja suoritti vuonna 1981 oikeustieteen kandidaatin tutkinnon. Työskenneltyään viisi vuotta pankkimaailmassa hän auskultoi ja sai varatuomarin arvon vuonna 1987.

Hän on asunut Naantalissa vuodesta 1986, joista viimeiset kymmenen vuotta Rymättylässä. Tuuna perusti oman lakiasiaintoimiston Naantaliin vuonna 1987 ja on tarjonnut lakipalveluja Naantalissa jo yli 30 vuoden ajan. Kunnallispolitiikassa hän on ollut yhteensä 23,5 vuotta, josta 18,5 vuotta hän toimi kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Hän siirtyi hallituksen puheenjohtajan paikalta hallituksen jäseneksi tämän vuoden kesäkuussa.

Tiedotteessa kerrotaan, että ihan kokonaan varatuomari ei heti aio jäädä eläkkeelle: naantalilaisten asiat ovat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenelle edelleen tärkeitä ja lakiasiaintoimisto jatkaa vanhassa osoitteessa.