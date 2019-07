Rikostilastot osoittavat Turun huumemarkkinoiden paratiisiksi – tänä vuonna vähemmän mökkimurtoja, enemmän seksuaalirikoksia

Lounais-Suomen poliisi julkaisi alkuvuoden rikostilastonsa.

Tilastot osoittavat, että rikoslakirikokset ovat hienoisessa laskussa. Hälytystehtäviä lounaissuomalaisilla poliiseilla oli kesäkuun loppuun mennessä 56 837. Niistä 38 199 oli Varsinais-Suomen alueella. Turussa rikoksista tehtiin 11 886, lähes 4 000 viime vuotta vähemmän.

– Erityisen ilahduttavaa on, että olemme onnistuneet lyhentämään tutkinta-aikaa ja nostamaan esimerkiksi väkivaltarikosten selvitysprosenttia poliisin tietoon pimeinä tulleissa väkivaltarikoksissa. Tämä osoittaa, että tutkinnan järjestelyissä tehdyt muutokset ovat olleet oikean suuntaisia ja olemme pystyneet tehostamaan tutkintaa, toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen tiedotteessa.

Vaikka rikoksia on tilastoitu jonkin verran vuoden takaista vähemmän, ei kansalaisten silti kannata iloita lintukodostaan liiallisesti. Vakavampien rikosnimikkeiden määrä on nimittäin kasvussa. Esimerkiksi omaisuusrikokset ovat selvässä laskussa, mutta sen sijaan huumausaine- ja väkivaltarikokset lisääntyivät vuoden takaisesta.

Omaisuusrikoksia tehtiin Lounais-Suomen alueella alkuvuodesta reilu 10 000. Murtovarkauksia tehtiin 1 299, ja niistä 51 kohdistui vapaa-ajan asunnoille. Viime vuonna vastaavana ajankohtana murtovarkauksia tehtiin lähes 1 600.

Poliisilaitostasolla väkivaltarikokset ovat lähes viime vuotisella tasolla, mutta maakunnissa on merkittäviä eroja.

Varsinais-Suomen tilastot ovat selvästi satakuntalaisia synkempiä. Yhteensä väkivaltarikoksia oli vuoden alkupuoliskolla 2001. Niistä henkirikoksia oli kaksi, henkirikoksen yrityksiä 17. Henkirikokset tehtiin Raisiossa ja Laitilassa.

Väkivaltarikokset vähenivät Satakunnassa lähes 15 prosenttia, mutta Varsinais-Suomessa tilastot osoittavat hienoista kasvua. Lounais-Suomen poliisin alueella seksuaalirikokset ovat lisääntyneet noin viidenneksen, mutta kasvu kohdistuu lähinnä vain Varsinais-Suomeen, ei Satakuntaan.

– Satakunnan osalta tilastot väkivaltarikoksissa ovat mainiot. Vielä viime vuotena Satakunnan tilastot osoittivat juuri tällä sektorilla kasvua, mutta nyt näyttää hyvältä. Varsinais-Suomessa puolestaan jo viime vuonna alkanut kehitys on jatkunut ja väkivaltarikosten määrä on edelleen kasvussa, poliisipäällikkö Tapio Huttunen summaa.

Me too -keskustelu on saattanut tuoda muutosta myös rikostilastoihin madaltamalla kynnystä rikoksesta ilmoittamiseen.

Seksuaalirikoksissa raiskausrikokset ovat vähentyneet vuoden takaisesta, mutta muilta osin seksuaalirikosten määrä on kasvussa.

– Kasvuun saattaa vaikuttaa myös viime aikojen vapautunut keskustelu seksuaalirikoksista ja niistä ilmoitetaan helpommin. Esimerkiksi Lounais-Suomeen on tänä vuonna kirjattu 116 rikosilmoitusta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta näistä ainoastaan 62 ilmoituksessa tapahtuma-aika kirjautuu tälle vuodelle, Huttunen sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Perheväkivaltarikoksia ilmoitettiin Lounais-Suomen poliisille kesäkuun loppuun mennessä 271 tapausta.

Yhteensä seksuaalirikoksia on kirjattu vuoden alkupuoliskolla Lounais-Suomessa 272.

Rikoksesta epäilty on ollut ulkomaalainen 30 tapauksessa. Asianomistaja on ollut ulkomaalainen seitsemässä tapauksessa. Ulkomaan kansalaisten osallisuus yhteensä on noin viidenneksen kasvussa Lounais-Suomessa.

Sellaisten raiskausrikosten, joissa osallisena on ulkomaan kansalaisia määrä on vähentynyt lähes neljänneksen. Vuoden alkupuoliskolla 72 raiskausrikoksesta epäilty on ollut ulkomaan kansalainen 16 tapauksessa. Asianomistaja on ollut ulkomaalainen seitsemässä tapauksessa.

Huumausainerikosten määrä on kasvanut Lounais-Suomen alueella yli 13 prosentilla.

Satakunta kuitenkin kiillottaa lounaissuomalaisten tilastoa, sillä todellisuudessa Varsinais-Suomessa huumausainerikokset ovat valtavassa kasvussa, 24 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Huumausainerikokset ovat tyypillisesti valvontarikoksia, jotka tulevat ilmi poliisin oman tutkinnan kautta, mutta toisaalta huumerikosten määrän kasvusta voi päätellä myös sitä, että huumausaineiden käyttö on lisääntynyt, koska samalla resurssilla työtä on tehty. Törkeiden huumausainerikosten määrässä saattaa eri vuosien välillä olla suurtakin vaihtelua, sillä näiden tapausten tutkinta on pitkäjänteistä ja niiden ilmitulo riippuu tutkinnan vaiheesta. Se, että törkeitä tapauksia on Varsinais-Suomessa alkuvuotena todettu näin paljon tarkoittaa kuitenkin sitä, että huumausaineita on myös ollut runsaasti tarjolla, poliisipäällikkö myöntää tiedotteessa.

Yhteensä huumausainerikoksia on ollut tänä vuonna 1 781. Rikoksista törkeitä on 54 ja niistä vain kymmenen tehtiin Satakunnassa. Sen sijaan Turussa törkeitä huumaisainerikoksia oli 39.

Lounaissuomalaisten liikennekäyttäytymisessäkään ei poliisin näkökulmasta ole kehumista.

Sekä törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset että rattijuopumukset ovat lisääntyneet. Yhteensä liikennerikoksia tehtiin kesäkuun loppuun mennessä 7 541.

Alkuvuotena on tehty lähes 20 prosenttia enemmän rikosilmoituksia törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kuin viime vuonna. Ilmoitukset on tyypillisesti tehty huomattavista nopeudenylityksistä tai muista liikenneturvallisuutta vakavasti vaarantavista teoista.

Rattijuopumuksista lisääntynyt on niin tavallinen kuin törkeäkin tekomuoto. Rattijuopumuksissakin on havaittavissa huumeiden käytön lisääntyminen, sillä yli kolmannes kiinnijääneistä rattijuopoista on ajanut huumausaineen vaikutuksen alaisena. Yhteensä rattijuopumuksia on ollut kesäkuun loppuun mennessä 1 291.