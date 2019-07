Eppu Normaalin kitarat korkkasivat tämän vuoden Down By The Laituri -festivaalin.

Festivaalille oli kovat jonot ennen tätä. Jopa akkreditoidut toimittajat joutuivat odottamaan lippujaan.

Tunnelma jonossa oli paahtavasta helteestä huolimatta leppoisa. Vaikka väkimäärä oli hurja, jono purkautui noin puolessa tunnissa.

DBTL levittäytyy nyt ensi kertaa Tuomiokirkkotorille ja sen vieressä olevaan Brahenpuistoon.

Alueella ei ole aiemmin järjestetty suurtapahtumaa.

Torstaina festivaalilla esiintyy Eppu Normaalin lisäksi Popeda, Bonnie Tyler, Vesala ja Sanni.

