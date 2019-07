Lounaspaikka: Saviruukku sairaalan uumenissa

Tiesitkö, että sairaalassa voi asioida muutenkin kuin potilaana tai potilaan vieraana? T-sairaalan alakerrasta löytyy mainio lounasravintola Saviruukku, joka on kaikille avoin.

– Suurin osa lounastajista on sairaalan henkilökuntaa ja opiskelijoita, mutta ravintola on kaikille avoin. Se tulee monille yllätyksenä, sanoo Kaarean palveluesimies Sari Siukonen.

Saviruukku avattiin vuonna 2013, kun T2-sairaala valmistui. Siukonen kertoo, että ravintolan nimi juontaa juurensa alueella aikoinaan toimineesta Kupittaan Saven tehtaasta. Historiasta muistuttavat savesta valmistetut teekupit.

Ravintolan toimintaa on vuodenvaihteesta lähtien pyörittänyt Kaarea, joka sai alkunsa Arkea Oy:n osittaisesta jakautumisesta. Kaarea on omistajia palveleva sidosyksikkö, joka tuottaa erilaisia tukipalveluita: ruoka-, siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluita. Kaarealle kuuluvat lisäksi U-sairaalan lounasravintola sekä T-, U- ja A-sairaaloiden kahvilat.

Saviruukussa on noin 200 asiakaspaikkaa, ja päivän lounaan valmistaa kymmenen hengen tiimi. Ravintolassa käy päivittäin 600–700 lounastajaa.

– Kesällä on vähän hiljaisempaa, mutta paikat alkavat täyttyä heti puoli yhdeltätoista, Sinkonen sanoo.

Saviruukussa on tarjolla lounasta joka päivä. Valinnanvaraa on runsaasti, sillä tarjolla on viisi eri vaihtoehtoa.

Saviruukussa tarjoillaan lounasta joka päivä. Valinnanvaraa on runsaasti, sillä tarjolla on viisi eri vaihtoehtoa. Reilu on perinteistä kotiruokaa, Sato on kasvisruokaa, Ryhti on kevyt lounas ja Ryyti tarkoittaa salaattibuffetia, johon sisältyy proteiiniannos.

Ravintolan erikoisuus on Raitti-piste, josta voi valita kokin valmistaman annoksen, joka sisältää BBQ-ruokien klassikoita ja katuruokaa uusilla tuulahduksilla.

– Raitissa tarjolla on esimerkiksi pihvejä, pastoja, wokkeja ja salaatteja. Siitä on tykätty tosi paljon, samoin kotiruuasta ja salaattibuffasta. Meille tullaan myös oman leipurin juureen leipoman artesaanileivän vuoksi.

Aterioihin sisältyy lisäkesalaatti, ruokajuoma, oman leipomon leipää levitteen kera, jälkiruoka sekä kahvi tai tee.

Ravintolassa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista. Tiistaisin ja torstaisin on vegaaniruokapäivä. Tulossa on myös erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja. Esimerkiksi 21. elokuuta sairaalan kahviloissa ja ravintoloissa järjestetään Kaarea-päivä, jolloin luvassa on muun muassa arvontaa, bingoa ja tarjouksia.

– Seuraamme trendejä ja yritämme jatkuvasti kehittää toimintamme ja valikoimaamme. Ruokatrendeissä näkyvät tällä hetkellä etenkin kasvisruoka sekä helppous ja nopeus.

Eero Saarikoski Saviruukussa on tarjolla useita eri lounasvaihtoehtoja. Sari Siukonen (oik.) ja Essi Hänninen esittelevät paikan erikoisuuden eli kokin valmistaman Raitti-katuruoka-annoksen.

Testipäivänä tarjolla oli possua hapanimeläkastikkeessa, juustoista kikhernepataa, värikästä kalakeittoa, salaattibaari sekä kokin valmistama street food -annos, joka sisälsi sweetchili-mangokastikkeessa marinoitua lohta salaattipedillä sekä retiisillä, appelsiinilla ja viinirypäleillä höystettynä. Jälkiruuaksi oli suklaapuuroa, hedelmäkiisseliä ja hedelmiä.

Hyviä vaihtoehtoja oli niin runsaasti, että oli vaikea päättää, mitä syödä. Lopulta testattavaksi valikoitui Raitti eli kokin valmistama annos. Lohesta ja salaatista koostunut lautasannos oli ihanan raikas ja kevyt, mutta riittävän täyttävä. Lohi toi annokseen sopivasti suolaisuutta ja ruokaisuutta, appelsiinipalat ja viinirypäleet taas kirpeyttä ja makeutta. Annoksen jälkeen jäi tilaa vielä kahville ja suklaapuurolle, josta jäi kivan makea jälkimaku.

Jos ei ehdi lounaalle tai haluaa päästä helpommalla päivällisen kanssa, voi Saviruukun päivän lounasta ostaa myös kotiin. Kymmenen minuuttia ravintolan sulkemisen jälkeen alkaa hävikkimyynti, jossa jäljelle jäänyttä ruokaa myydään edullisesti rasiahintaan.

– Seuraamme jatkuvasti hävikkiä ja pyrimme minimoimaan sen. Hävikkimyynti on saanut hyvän vastaanoton, ja usein on jonoa heti myynnin alettua, Siukonen kertoo.