Kolumni: Varastoituja muistoja

Lapsuudenkodin varastosta löytyi siivouksen yhteydessä minun ja siskoni lapsuusmuistoja. Sain mukaani pahvilaatikollisen vanhoja piirustuksia, ristiäis- ja koulukuvia, vauvakirjan, neuvolakortin, onnittelukortteja ensimmäisiltä elinvuosilta sekä ensimmäisen opettajani laatiman tervetuliaiskirjeen ekaluokkalaiselle ja hänen vanhemmilleen. Laatikossa oli myös hyvän partiolaisen puukko, mustavalkoinen lautaskuva minusta mustat Ray-Banit päässä ensimmäisellä Kanarian-matkalla, isovanhempien tuliaisnahkakukkaro sekä kehystetty rippikuva ja Uusi Testamentti. Varastoon jäi vielä laatikollinen yleisurheilukilpailuista voitettuja palkintoja.

Sekalainen kokoelma olisi ulkopuolisen silmin varmasti outo ja merkityksetön – kasa roskaa. Asianomaiselle se on kuitenkin kasa rakkaita muistoja, joiden jakaminen jälkipolvelle toi oman lapsuuden lähemmäs nykyhetkeä ja teki kokoelmasta säilyttämisenarvoisen. Laatikko päätyy siis varastosta toiseen tullakseen löydetyksi taas vuosien päästä.

Tällaisia laatikoita on varasto pullollaan. Omat muistot mahtuvat pariin laatikkoon. Erään kellarin vesivahinko helpotti vanhoista koulukirjoista, muistiinpanoista ja koepapereista luopumista. Tärkeimmät ystävävihot ja kirjeet kuivatin, mutta homeiset paperit joutivat roskikseen. Niiden tilalle on kymmenessä vuodessa kertynyt laatikoittain lasten taideteoksia sekä vauvavuosien kirjoja, leluja, vaatteita, onnittelukortteja ja ties mitä. Siitä huolimatta, että muuttojen kohdalla tavaraa on karsittu tehokkaasti.

Nyt on vaikea tietää, millä on merkitystä ja tunnearvoa vielä vuosien päästä. Haluavatko lapseni sitten joskus ripustaa piirustuksensa ensimmäisen oman kodin seinälle tai pukea omat ensikengät lapselleen?

Ystäväni äiti on säästänyt lähestulkoon kaiken. Omakotitalon kaapit ja varastot ovat aarreaittoja menneille vuosikymmenille. Hyväkuntoiset vanhat vaatteet, kengät ja asusteet ovat siirtyneet jälkipolville, jotka ovat ottaneet ne ilolla vastaan. Vanhempien ja isovanhempien muistoista syntyy uuden sukupolven aarteita. Siinä on jotain kovin kaunista.

Meidän, joilla ei ole mahdollisuutta eikä edes halua säilöä kaikkea vanhaa varastoon, on tehtävä valintoja ja ratkaistava, mitkä esineet kuuluvat säilytettävien muistojen laatikoihin. Mitä pitäisi tehdä esimerkiksi kesän aikana kertyneille lasten junalipuille ja huvipuistorannekkeille?

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.