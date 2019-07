Samuli Pasanen on viinialan sekatyöläinen

Innostuin viinistä alun perin siksi, että viinin juominen on kivaa, Samuli Pasanen nauraa.

Sitten hän vakavoituu ja jatkaa.

– Viini on monipuolinen juoma, ja siitä löytyy rajattomasti uusia makuja. Viiniä valmistetaan ympäri maailman, ja kun olen matkustanut viinin perässä eri puolilla, olen tavannut paljon mielenkiintoisia ihmisiä, jotka ovat todella sitoutuneet viinin tekoon. Viinistä voi myös nauttia monta vuotta, se on yksi harvoista elintarvikkeista, joka kestää niin hyvin aikaa. Viiniä voi juoda itse, antaa lahjaksi ja jakaa ystävien kanssa, Pasanen luettelee syitä, miksi on itse niin kiinnostunut viinistä.

Pasanen on paitsi intohimoinen viiniharrastaja, hän on luonut viinistä itselleen ammatin. Osan vuodesta hän asuu Ranskassa ja työskentelee viinitilalla Bordeaux´ssa.

– Puolisoni perheellä on siellä viinitila. He muuttivat Suomesta 1990-luvulla sinne ja alkoivat valmistaa viiniä, Pasanen kertoo.

Osan vuodesta hän puolestaan asuu synnyinseudullaan Turussa ja järjestää viinialan tapahtumia. Suurin tapahtumista on tulevana viikonloppuna järjestettävä Turku Food & Wine -festivaali, joka järjestetään nyt kolmatta kertaa. Tämän lisäksi hänen ja yhtiökumppaninsa Janne Ripatin kanssa pyörittämä yritys järjestää Turku Craft Beer -tapahtumaa sekä Helsinki Natural Wine -tapahtumaa.

Viininteon ja tapahtumien järjestämisen lisäksi Pasanen myös kirjoittaa viiniaiheisia artikkeleita lehtiin, pääasiassa Viini-lehteen.

Pasanen kertoo, että vaikka viininvalmistusta voi opiskella myös koulun penkillä, hän on saanut oppinsa viinintekoon ”hands on”-periaatteella. Hän on kiertänyt maailmaa eri viinitiloilla ja samalla opiskellut alaa työtä tekemällä.

– Vuodesta 2012 alkaen olen ollut muutamia kuukausia eri puolella maailmaa sijaitsevilla viinitiloilla oppimassa viinin tekoa: Ranskassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa, Pasanen kertoo.

Hän myös kiertelee usein eri viinitapahtumissa.

– Ranskassa olen ollut ihan asiakkaana eri tapahtumissa, mutta sitten myös olemme olleet myymässä puolisoni viinitilan viinejä, hän kertoo.

Turku Food & Wine -festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Pasanen oli jo kauemmin pohtinut tapahtuman järjestämistä, mutta vasta kun hän sai yhtiökumppanikseen ravintola Göranin ravintolapäällikkö Janne Ripatin, palaset loksahtivat kohdalleen, ja tapahtumassa päätettiin yhdistää sekä ruoka että juoma.

Tapahtuman paikaksi myös vakiintui Forum Marinumin ympäristö.

– Ensimmäisenä vuonna meillä oli parituhatta kävijää, viime vuonna 3 100, ja tälle vuodelle toivomme 4 000 kävijää, Pasanen sanoo.

Tapahtumassa tulee olemaan seitsemän eri ravintolan ja kahvilan ruokapistettä, joista myydään pieniä ruoka-annoksia. Lisäksi paikalla voi maistella paitsi viinejä, myös pienpanimo-oluita sekä siidereitä.

Kauimpaa tulevat tuote-esittelijät saadaan Yhdysvalloista saakka, Texas Keeper Cider -siiderimön tuottajat. Tapahtumassa järjestetään myös useita tunnin mittaisia maisteluja, niin viineistä, oluista kuin siidereistä.

Festivaaleilla pääsee myös jyvälle siitä, mitkä ovat tämän hetkiset trendit viinialalla. Paikalla järjestetään tasting muun muassa oranssiviineistä.

– Ja natural-viinejä meillä tulee olemaan maisteltavana kymmeniä erilaisia. Ne ovat perinteisin menetelmin valmistettuja alkuviinejä, jotka on tehty luomu- tai biodynaamisista rypäleistä, eikä niissä ole käytetty esimerkiksi ollenkaan lisäaineita, Pasanen kuvaa.

Turku Food & Wine -festivaali 25.–27.7. To 14–21, pe 14–22, la 14–22. Forum Marinumin aukio, Linnankatu 72.