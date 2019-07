Ari-Matti Ruuska

Raija Ikäläinen (vas.), Taimi, Paula, Salli ja Marjatta Ikäläinen asuvat viisistään Nauvon vanhassa koulussa.- Perhekodin arjessa on miellyttävintä, että täällä on ympärillä ihania ihmisiä. Mutta myös, että on omaa vastuuta arjessa, Salli sanoo.