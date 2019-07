Rymättylässä vesi poikki – vuotokohtaa paikallistettu, korjaustyöt alkamassa

Vedenjakelu osassa Naantalin Rymättylää on ollut poikki aamuyhdeksästä lähtien. Naantalin vesihuoltolaitoksen vesihuoltopäällikön Esa Saarren mukaan vuotokohta on paikallistettu Taipaleentien lähelle. Vioittunut putki on päärunkojohto. Vika paikallistettiin puolen päivän jälkeen.

Saarre kertoo, että vian korjaustyöt aloitetaan heti, kun kaapelinäytöt saadaan verkostoon. Saarre arvioi yhden jälkeen iltapäivällä, että vika saadaan korjattua iltaan mennessä.

Vesijohdosta voi tulla ruskeata vettä korjaustöiden takia. Haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se kirkastuu.

Vedenpaine vesijohtoverkossa on ollut tavallista alhaisempi ja esimerkiksi kaukana vuotokohdasta tai korkealla sijaitsevat taloudet ovat olleet vedettä.

Uutinen päivittyy.