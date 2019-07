Asfaltointi- ja kaapelityöt sulkevat Turun keskustan ajokaistoja tulevina öinä

Asfaltointityö haittaa liikennettä Puistokadulla tänään maanantai-iltana. Työ tehdään Ratapihankadun, Koulukadun ja Puistokadulla alueella tehdään yötyönä iltaseitsemästä aamuseitsemään. Kaistoja on suljettu työn ajan, kuitenkin niin että aina on yksi ajokaista käytössä.

Tiistaina asfalttityöt jatkuvat toisessa päässä Puistokatua. Työt haittaavat liikennettä Puistokadulla ja Martinsillalla kuluvan viikon tiistai-illasta keskiviikkoaamuun. Töitä tehdään välillä Mikonkatu–Matinkatu kello 19.00–7.00, jolloin kadulla on yksi ajokaista käytössä. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Maanantai-iltana tehdään yötöitä myös Linnankadulla, jossa ulkovalaistusurakan kadunalituksien kaapelityöt haittaavat liikennettä kello 22.00–06.00 Siljan terminaalin edustalla ja Linnankadun/Vallihaudankadun risteyksessä.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä työ etenee risteyksiin Linnankatu/Fleminginkatu ja Linnankatu/Meritullinkatu. Toinen ajokaista on kohteissa suljettuna aina 1–3 tuntia suuntaansa. Töitä tehdään myös kyseisenä yönä 22.00–06.00 välisenä aikana. Haittaa on molemmissa ajosuunnissa ja paikalla poikkeava nopeusrajoitus 30 km/h. Paikalla liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Kurjenmäenkadulla kaukolämpötyö kaventaa ajoradan yksikaistaiseksi reilun kuukauden ajaksi. Ajorata kapenee 23.7.–30.8. Kaskenkadun risteyksestä Kurjenmäenkatu 11 asti. Kevyen liikenteen väylä on kavennettu tai suljettu numerosta 8 numeroon 11. Kapeimmilla osuuksilla on tehty kohtaamispaikkoja, Turun liikennekeskus tiedottaa. Paikalla on liikenneopasteet. Työkoneita saattaa liikkua liikenteen seassa.