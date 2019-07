Kerrostaloasunto paloi Varissuolla – kaikki porraskäytävän asunnoissa olleet ihmiset evakuoitiin, kukaan ei loukkaantunut vakavasti

Milja Virtanen

Pelastuslaitos hälytettiin Varissuon Suurpäänkadulle lauantaina aamupäivällä kerrostaloasunnossa syttyneen tulipalon vuoksi. Päivystävä palopäällikkö Petri Nenonen kertoo, että nyt on varmistunut, että kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti.

Kyseessä on kolmekerroksinen kerrostalo. Porraskäytävässä, jossa asunto paloi, on kuusi muutakin huoneistoa. Nenonen kertoo, että kaikki porraskäytävän asunnoissa paikalla olleet ihmiset evakuoitiin.

– Ihmiset olivat turvassa sisällä omissa asunnoissaan sen aikaa kun sammutimme tulipalon, asunnoissa oli palomiehiä heidän kanssaan. Vasta, kun saimme porraskäytävän savuttomaksi, oli turvallista tuoda asukkaat ulos, Nenonen kertoo.

Hän ei ota kantaa siihen, mistä palo on voinut syttyä. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Nenonen ei ole käynyt vielä palaneessa huoneistossa itse sisällä.

– Asunnon ikkunoita ja portaita katsomalla voisin sanoa, että huoneisto on tuhoutunut palossa täysin.

Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta savu levisi. Tiloja tuuletetaan edelleen, eivätkä asukkaat voi vielä palata koteihinsa. Nenonen kertoo, että porrashuoneen yläikkuna rikottiin, jotta savu saatiin poistettua porrashuoneesta.

– Koko porraskäytävä oli aivan maan tasalle asti täynnä savua, kun palokunta tuli paikalle, hän kertoo.

Nenonen uskoo, että asukkaiden joukossa on joitakin ihmisiä, jotka ovat hengittäneet savua ja saaneet siitä hengitysoireita. Osan asukkaista ensihoito on tarkastanut paikan päällä ja joitakin asukkaita on viety sairaalaan tarkistettavaksi ensihoidon toimesta. Siitäkään ei ole vielä tietoa, kuinka monta asukasta on viety eteenpäin tarkistettavaksi.

Hän ei uskalla vielä sanoa evakuoitujen terveydentilasta sen enempää, kuin että vakavia henkilövahinkoja ei ole sattunut.

Hälytys palosta saatiin puoli kahdentoista aikaan. Paikalle saapui ensin kymmenisen pelastusyksikköä., mutta osa kuitenkin vapautettiin, koska kaikkia ei tarvittu.

– Tämä tuli suurena hälytyksenä, sillä ihmisiä oli vaarassa useammassa asunnossa, Nenonen kertoo.

Turun Sanomat seuraa tilannetta.