Logomon sillan ensimmäinen teräslohko saapui Ratapihalle

Logomon sillan kävelytason ensimmäinen teräslohko saapui Logomoon viime yönä. Kyse ei ollut pienestä kuljetuksesta, sillä kuljetus oli 45 metriä pitkä ja 7 metriä leveä. Korkeutta kuljetuksella oli 4,4 metriä.

Sillan kävelyosuutta on koottu auralaisessa yrityksessä, ja sieltä koko komeus on viety Kaarinaan maalattavaksi. Ensimmäisen teräslohkon matka Kaarinasta Ratapihankadulle kesti hieman alle kaksi tuntia, vaikka välimatka on vain noin 12 kilometriä.

Kaikkiaan lohkoja tulee siltaan kuusi. Kaikkien lohkojen kuljetuksesta huolehtii Kuljetus Myntt oy.