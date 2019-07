Katso video: Poliisi paimensi Bröndbyn faneja – aggressiivisimpia otettiin kiinni

Urheilu yhdistää

Ranskaa pidetään eurooppalaisen kulttuurin emämaana. Diplomaattien kielikin on kai ranska sen kulttuuria ihannoidaan jopa niin, että joku syö etanoita, koska se on esimerkiksi ranskalainen tapa. Minä pidän sikäläisestä viinikulttuurista. Nykyaikaiseen sivistykseen kuuluu urheilu. Sen sanotaan olevan rauhaa edistävä ja kansoja yhdistävä kanssakäymisen muoto. Se toteutuu erityisen hyvin joukkuelajeissa, kun joukkueiden kannattajat pyrkivät yhdistymään vastustajan fanien kauluksiin ja joskus hieman taputellaan nyrkkiin unohtuneella avokämmenellä. Nyt siis ranskalaisvieraat päättivät ystävystyä suomalaisten kanssa, ja siihen tarvittiin virkavaltaa avuksi, etteivät ystävyydenosoitukset päässeet nousemaan liian kiihkeiksi. Jalkapallo on laji, jonka yhteyteen tulee kai eniten näitä huliganismipitoisia uutisia. Urheilu ei enää ole ruumiin ja sielun jalostusta, vaan mieluimmin päinvastoin. Siitä kielivät tällaiset uutiset ja erityisesti kaiken aikaa jatkuva, hävityltä vaikuttava sota kiellettyjä aineita vastaan. Ja onko oikein sekään, että nappulajalkapllon huoltoringeistä kuuluu äitien hilpeitä kiljahduksia, joissa kehotetaan tappamaan vastapuolen pelaaja. Sellaisesta on medioissa kerrottu. Mikä tuossa uutisessa on myönteinen pointti, on se, että ilmeisesti Turku mainitaan myös ranskalaisessa mediassa kaupunkina, jonka poliisi pilasi kaukaa tulleiden jalkapallon ystävien ilonpidon pidättämällä iloisimipia urheliun penkkiharrastajia. Niin, eihän tuo ole myönteistä, mutta se, että Turusta puhutaan Ranskassakin, se on. Ehkä joku tulee turistina katsomaan tällaista paikkaa.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.