Purjeveneen ylikuumentunut kone alkoi kärytä Jurmon pohjoispuolella

Vast: Purjeveneen moottori?

PeterPan: "Purjeveneen käyttövoima on tuuli.

Jollei osaa purjehtia, kannattaa hankkia wanha kunnon "meriläinen" - tai sitten siirtyä esim. kumiveneeseen/ hankkia kaikille perheenjäsenille omat kumiankat sekä puhallettavat, kaulaan asetettavat pelastuskellukkeet."



Noin se on että tuulen voimalla edetään. Kannattaa kuitenkin muistaa miten suuri tuulen voima saattaa olla.

Ruotsissahan järjestetään joka kesä tämä Almedal viikko. Viikkarin yksi alus ajoi sen ajan poikkeavalla reitillä, mutta kun tuuli vähän reippaammin niin tuhansien hevosvoimien tehokaan ei riittänyt turvalliseen ajoon Visbyn satamaan.

Suomessakin on lukuisia hankalia ja ahtaita vierasvenesatamia, vaikkapa jossain joessa. Jokainen viisas ja taitava purjeveneilijä hankkii veneeseensä jonkin sortin apumoottorin. Uutisen mainitsemassa kymmenmetristen kokoluokassa apumoottori on kutakuinkin itsestäänselvyys.