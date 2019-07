Kolumni: Käteinen kiertämään

Lompakkooni oli kertynyt kilisevää sen verran, että kolikkotaskun vetoketju ei tahtonut enää mennä kiinni. Pieniä eväitä ostaessani huomasin tilaisuuteni tulleen keventää kukkaroni painoa. Rahkapurkin, kivennäisveden ja pähkinäpatukan saisi hyvin maksettua viidenkymmenen, parinkymmenen ja sitä pienempien senttien yhteissummalla.

Mutta miksi kassalla tulee vaivaantunut olo pieniä kolikoita kukkarosta kaivellessa? Samaan aikaan tulee pakonomainen tarve selittää omaa toimintaa kassatyöntekijälle niin, että myös takana jonottava kuulee, miksi siinä viivyttelen – haluan vähän kolikoista välillä päästä eroon.

Kolikot ovat laillisia maksuvälineitä ja käypää valuuttaa siinä missä isommatkin setelit tai maksukortit. Ei kolikoiden käytössä, tai yleensäkään käteisen rahan käytössä, pitäisi olla mitään hävettävää.

Suomi on edelläkävijä kortti- ja mobiilimaksamisessa. Lähes kaikkialla pärjää kortilla ja maksullinen parkkeeraaminenkin onnistuu puhelinta näpyttelemällä, mutta välillä käteinen on tarpeen. Tätä mieltä olen, vaikka korttia enimmäkseen käytänkin.

Lapsille opetetaan viikkorahalla ansaitsemista, budjetointia ja säästämistä. Haluan pitää kiinni niin sanotusta viikkorahasta aikuisenakin. Jokin summa on hyvä nostaa säännöllisesti lompakkoon pahan hetken varalle, jos se kortti ei toimikaan, jos se on kadonnut tai PIN-koodi unohtunut tai puhelimesta virta loppunut. Toki käteinen on hyvä keino hahmottaa rahan menoa lapsuuden jälkeenkin. Etenkin kesällä pienistä heräteostoksista korttia vilauttamalla voi kahviloissa, jäätelökioskeilla ja terasseilla huomaamatta syntyä suuria summia.

Keväällä kävin Englannissa ja Saksassa. Berliinissä on tavallista, että pienissä kaupoissa, kahviloissa ja baareissa, sekä myös ruokaravintoloissa kävi usein vain käteinen. Käteisperinteen ylläpitäjää tämä ilahdutti. Samoin Leedsissä ruokakaupassa myös itsepalvelukassalla pystyi maksamaan ostokset kortin lisäksi sekä seteleillä että kolikoilla.

