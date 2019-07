Lounaspaikka: Kesä on Rantakertun sesonkiaikaa

Ilmoille leijuu tuoreen leivän tuoksu ja kokit viimeistelevät buffetpöydän tarjontaa. Kun viimeinenkin kauha löytää paikkansa, Rantakertun ovet avataan. Samalla hetkellä tiskille jo muodostuu jono, kun ulkona odottaneet ihmiset päästetään vihdoin sisälle. Ravintola on selvästi suosittu lounaspaikka.

– Kyllä on, ja moni käy meillä ihan päivittäin. Rantakerttu on ollut olemassa nyt kahdeksan vuotta, ja meillä on jopa sellaisia asiakkaita, jotka ovat käyneet meillä alusta saakka joka päivä, ravintolapäällikkö Tero Viitala kertoo.

Asiakkaita riittää ympäri vuoden, mutta erityisesti kesällä moni suuntaa lounaalle Rantakerttuun.

– Asiakasmäärissä on ihan huomattava ero kesäaikaan, Viitala sanoo.

– Jokiranta on sijaintina sellainen, että meillä käy paitsi tavallisia työntekijöitä asiakkaina, myös lomalaisia ja turisteja. Välillä tulee suuriakin ryhmiä turistibusseilla. Parhaimmillaan on ollut parinsadan hengen ryhmiä, hän kertoo.

Jane Iltanen Rantakerttu on ollut olemassa kahdeksan vuotta

Se, että Rantakertussa käy vakioasiakkaita jopa päivittäin kyllästymättä on varmasti ravintolan monipuolisen buffetlounaan ansiota. Jo salaattipöytä on runsas, ja sen eri osista jokainen voi koostaa itselleen omanlaisensa salaatin. Salaatin ja keiton lisäksi buffetpöydästä löytyy päivittäin useampi ruokavaihtoehto.

– Ruokavaihtoehtoja on ainakin neljää erilaista. Yleensä kolmesta kuuteen sekä lisukkeet, Viitala sanoo.

Haastattelupäivänä tarjolla on esimerkiksi pariloitua broileria ja aurajuustokermaperunoita, uuniperunoita kylmäsavulohitäytteellä, parsakaalisitruunapastaa sekä tulista kasvis-kookoskeittoa. Valikoiman määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, vaan kaikki maistetut ruuat ovat myös hyvin valmistettuja. Erityisesti kasviskookoskeitto tuoreen leivän kanssa on erittäin maistuvaa.

Jane Iltanen Lounaalle valmistetaan joka päivä myös tuoretta leipää.

Viitala kertoo, että kesäaikaan lounaalla maistuvat hiukan erilaiset ruuat kuin syys- ja talvikaudella.

– Salaattia menee enemmän, ja esimerkiksi raikkaat kasvisruuat maistuvat, hän kuvaa.

Talvikaudella taas suosittuja ovat raskaammat ruuat sekä lämmittävät keitot. Jotkin ruuat tosin pysyvät suosikkeina ympäri vuoden ja vuodesta toiseen.

– Maanantaisin meillä on aina lohikeittoa, ja se on aina suosittua. Ja torstaisin löytyy tietenkin hernekeittoa ja pannukakkua, Viitala sanoo.

Rantakerttu on myös tunnettu hampparibuffetistaan, jota on tarjolla viikonloppuisin.

– Mutta kesällä hampparibuffet on saatavilla myös joka perjantai lounaalla, Viitala vinkkaa.

Jane Iltanen Salaattipöydän eri osista jokainen voi koostaa itselleen omanlaisensa salaatin.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.