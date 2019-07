Kansainväliset Suurmarkkinat täyttävät Aurajokirannan jälleen – polkupyörille ja sähköpotkulaudoille kiertoreitti

Kansainväliset Suurmarkkinat saapuvat torstaina jokakesäiselle visiitilleen Turkuun.

Markkinoilla on myynnissä eri maiden ja maakuntien erikoistuotteita. Viime vuonna paikalla oli 127 yrittäjää 32 eri maasta. Tänä vuonna mukana on useita uusia kansainvälisiä osastoja. Myös Varsinais-Suomen maakunnan erikoistuotteita on esillä markkinoilla.

Tänä vuonna Kansainvälisten Suurmarkkinoiden teemana on "Maailma on kaunis".

Markkinat jatkuvat jokirannassa sunnuntaihin 21. heinäkuuta asti. Turusta tapahtumakiertue jatkaa kulkuaan Rauman Pitsiviikolle.

Tapahtuma aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä.

Markkinat ovat avoinna torstaista sunnuntaihin kello 10–20. Tapahtuma aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä loppuviikon ajan.

Markkinoiden ollessa käynnissä edes polkupyöräily alueen läpi ei ole sallittua.

Lounais-Suomen poliisin komisario Tuomo Katajisto muistuttaa, että myös sähköpotkulautailijoita koskevat samat säännöt kuin polkupyöräilijöitä.

Näin ollen lautailijoiden tulee taluttaa lautaansa tai kiertää markkina-alue.

Yleiseltä liikenteeltä suljetaan Läntinen Rantakatu Tuomiokirkkosillan ja Auransillan sekä Auransillan ja Kristiinankadun välisiltä osuuksilta.

Suljettuna on myös Itäinen Rantakatu Vanhan Suurtorin ja Aurasillan väliltä sekä Nunnankatu.

Alueella on liikenteenohjaajia. Polkupyöräreitti on merkitty liikenneopastein kiertämään tapahtumapaikka. Tilapäinen pyöräreitti kiertää markkina-alueen kulkemalla Teatterisillalta Itäiselle Rantakadulle ja siitä Hämeenkatua pitkin kohti Tuomiokirkkoa.

Auransilta on liikenteelle avoinna normaalisti.