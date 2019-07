Teitä päällystetään Liedossa ja Oripäässä

Liedossa alkaa valtatie 10:llä tiistai-iltana päällystystyöt Hakkisten ja Liedon keskustan välisellä tieosuudella, kertoo Ely-keskus. Tietä päällystetään noin viiden kilometrin matkalta. Töiden on määrä valmistua ensi viikon aikana. Liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään ilta- ja yöaikaan.

Ely-keskuksen mukaan yötyöstä huolimatta tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen ja hetkellisiin pysähdyksiin. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen, joten liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen.

Päällystyöt jatkuvat myös tiellä 210 Oripään ja Hirvikosken välillä. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Ajantasaista tietoa päällystämisestä löytyy Väylän verkkosivulta, Päällystystyöt 2019 – Varsinais-Suomi.