Kahden henkilöauton kolari Paimiossa moottoritiellä – kolme henkilöä toimitettu tarkastettavaksi

Paimiossa Turku-Helsinki moottoritiellä on tapahtunut kahden henkilöauton kolari, kertoo päivystävä palomestari Eemu Hyvönen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Ensihoito on toimittanut kaikki kolme onnettomuudessa ollutta henkilöä jatkotutkimuksiin. Onnettomuuspaikka on Hajalan liittymän ja Vistan liittymän välillä ajosuunnassa Turkuun. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta kello 17.06. Toinen ajorata oli pelastus- ja raivaustöiden ajan suljettuna. Turun Sanomiin yhteyttä ottaneen silminnäkijän mukaan toinen henkilöautoista oli pakettiauto. Jono Turun suuntaan oli onnettomuuden jälkeen usean kilometrin pituinen. Kahdeksan jälkeen illalla pelastuslaitos oli poistunut paikalta ja liikenne paikalla palaamassa normaaliksi. Nopeusrajoitus paikalla oli kuitenkin vielä normaalia alhaisempi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Päivystävä palomestari Hyvönen toivoi ihmisiltä malttia liikenteeseen.

– Muistetaan turvavälit ja että maltti on valttia liikenteessä, vaikka kesäviikonloppuna onkin kiire rientoihin, hän muistutti.