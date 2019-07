Örön uusi yrittäjä: "Tappiot ovat kuusinumeroisia" – Teemu Knuutila ei ole varma, jatkaako saarella enää ensi vuonna

Jonna Lankinen

Örön linnakesaaren uusi matkailuyrittäjä, West Coast Seaservice Oy:n toimitusjohtaja Teemu Knuutila sanoo, että ensimmäinen kausi Örössä on alkanut lähes katastrofaalisesti.

– Meille ilmoitettiin, että saaressa käy vuosittain 30 000 ihmistä. Kyseessä on täysin matemaattinen mahdottomuus. Tällä hetkellä Öröstä meille tulleet tappiot ovat kuusinumeroisia.

Metsähallitus kertoo perustavansa laskelmansa edellisen yrittäjän antamiin kävijämäärätietoihin, joita Knuutila ei suostu nielemään.

– En ymmärrä, miksi numerot on annettu näin jäätävästi yläkanttiin. Tuo määrä tarkoittaa, että tänne pitäisi Vikingin tai Tallinkin laivojen pysähtyä ja jättää täyssatsi matkustajia saareen. Nyt tänne ajaa vain yksi vesibussi.

Veneetön ihminen pääsee Örön saareen tilauksesta venetakseilla, kesälomien aikana päivittäin Wilson Chartersin vesibussilla ja muutaman kerran kesässä myös pienellä purjelaivalla.

– Meillä on 60–70 venepaikkaa. Yhdessä veneessä on yleensä 2–3 ihmistä. Kyllä tällä matematiikalla 10–15 000 kävijää kesässä on lähempänä totuutta kuin 30 000. Kesäsesonki kestää vain sen pari kuukautta.

Knuutila laskee, että juhannukseen mennessä saaressa oli käynyt noin 2 000 vierasta.

– Jos määrä on nyt kivunnut 10 000:een, pistän kyllä kädet ristiin.

Knuutila sanoo epäilleensä ja kyseenalaistaneensa vahvasti kävijämäärän paikkansapitävyyttä jo ensimmäisissä neuvotteluissa Metsähallituksen kanssa.

– Meillä on yhden vuoden sopimus Öröstä ja optiomahdollisuus jatkaa täällä vielä tämän vuoden jälkeenkin. Nyt joudumme kuitenkin vakavasti miettimään, onko meillä mahdollisuuksia jatkoon.

– Tämä on kallis saari toimia matkailuyrittäjänä. Vuokrat ovat korkeat, useiden rakennusten sähkökulut samoin. Vesi on kallista, sillä se tehdään itse merivedestä. Henkilökuntaa pitää olla paljon. Kulut ovat moninkertaisia muihin kohteisiin verrattuna.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Knuutila toimii yrittäjänä myös Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarella, Kylmäpihlajan majakkahotellissa sekä Vepsän ulkoilusaarella.

Metsähallituksen kenttäpäällikkö Anssi Riihiaho sanoo, että Örön kävijämäärät ovat seilanneet viime vuosina 25 500–30 000 välissä.

– Yrittäjävetoisissa kohteissamme ei ole kävijälaskureita, vaan yrittäjä ilmoittaa meille itse kävijämäärät. Näitä lukuja ei ole ollut syytä epäilläkään.

Örön suuresta väkimäärästä noin 5 000 kävijää on käynyt saarella kesäsesongin ulkopuolella.

– Maaliskuun lopulla on Örössä jo ollut viikonloput täynnä, ja huhtikuun lopusta eteenpäin ryhmiä on ollut viikollakin.

Riihiaho toivoo, että uusi yrittäjä antaisi vielä kesälle mahdollisuuden. Kävijämäärä voi vielä hyvinkin kiriä väkivilkkaampaan vauhtiin.

– Sään aiheuttama sesongin myöhäinen startti on näkynyt muissakin satamissa.

– Lisäksi Örön suhteen on hyvä muistaa, että siellä on kohteen ennakkomyynti ollut aiempina vuosina hyvää. Jo tammikuussa on usein myyty joitakin päiviä loppuun sekä kesääkin aika pitkälle.

Riihiaho muistuttaa, että Metsähallituksen ja West Coast Seaservicen vuokrasopimus allekirjoitettiin vasta helmikuussa.

– Olemme olleet tyytyväisiä uuden vuokralaisen tuottamiin palveluihin näinkin lyhyessä ajassa.

Aiemmin Örössä toiminut matkailuyritys Skärgårdskompaniet joutui viime vuonna poistumaan saarelta maksamattomien vuokrien vuoksi.