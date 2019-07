Sinilevää havaittu Selkämeren rannoilla

Sinilevähavaintoja on tehty vakiohavaintopaikoilla Nauvon Seilissä, Korppoon Korpoströmissä, Uudenkaupungin Iso Marjakarilla, Rauman edustalla Otanlahdella sekä Luvian Mustakarilla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan havaintomäärät ovat kuitenkin olleet vähäisiä. Kuluvalla viikolla on kirjattu lisäksi kansalaishavaintoja Selkämeren rannikoilta. Runsaasti sinilevää on havaittu Luvian Kaarlenmaalla sekä Uudenkaupungin Pyhämaalla, Kustavin Kivivedellä sekä Rymättylän Nuikonlahdella.

Sisävesillä sinilevätilanne on pysynyt maltillisena. ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla Köyliönjärven Yttilän Ottassa sinilevää on ollut vähäisesti, kun taas Salon Kiskon Kirkkojärvellä levää on edelleen runsaasti. Muutoin Lounais-Suomen sisävesillä sivilevää ei ole havaittu.

Omista levähavainnoistaan voi ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle numeroon 0295 022 530. Havaintoja voi kirjata myös Järvi-Meriwikiin joko kirjautumalla palveluun nettisivuilla tai lataamalla puhelimeen Havaintolähetti-sovelluksen.