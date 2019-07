Läpiajo Amiraalistonkadun ja Fleminginkadun välillä suljettu heinäkuun loppuun saakka

Amiraalistonkadulla 26.6. alkaneet kadunrakennustyöt ovat edenneet Linnanfältin alueelle. Alueella tehtävien viemäri-, vesijohto- ja kadunrakennustöiden vuoksi läpiajo Amiraalistonkadun ja Fleminginkadun välillä on suljettu. Läpiajokielto koskee osoitteiden Fleminginkatu 8 - Amiraalistonkatu 13 välistä aluetta. Kalastajankadulla on myös edelleen läpiajo kielletty. Työvaiheen arvioidaan kestävän 31.7. saakka. Alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Paikalla on liikenneopasteet ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita.