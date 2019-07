Lounais-Suomen poliisin tietoon on tullut useampia tapauksia, joissa veneisiin on tunkeuduttu Taalintehtaan vierasvenesatamassa. Varkaita on käynyt kesä-heinäkuun aikana.

Poliisi kehottaa merenkulkijoita lukitsemaan veneensä hyvin poistuessaan maihin. Mahdollisia silminnäkijähavaintoja kesän aikana tapahtuneista murroista poliisi pyytää numeroon 0295 417321.